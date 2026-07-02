Де гратимуть Світоліна і Костюк? WTA Finals-2026 несподівано змінив прописку

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну заяву організації .

Чому WTA розірвала угоду з Ер-Ріядом

Саудівська Аравія підписала трирічний контракт на проведення WTA Finals у 2024 році, що одразу викликало хвилю жорсткої критики з боку гравчинь та правозахисних організацій через проблеми з правами людини в країні. Поточний 2026 рік мав стати останнім за цим контрактом.

Жіноча тенісна асоціація звернулася до Федерації тенісу Саудівської Аравії з пропозицією достроково припинити співпрацю. Сторони дійшли спільної згоди, зазначивши, що "пишаються впливом партнерства", але завершують проведення турніру в Ер-Ріяді на рік раніше.

Де і коли відбудеться турнір-2026

Новою домівкою для престижних змагань, які пройдуть з 8 до 15 листопада 2026 року, стане тенісний комплекс в Індіан-Веллсі (штат Каліфорнія, США).

Ця локація добре знайома тенісистам, адже щовесни тут проходить спільний турнір WTA та ATP серії Masters (BNP Paribas Open). Головна арена комплексу – Stadium 1 – вміщує понад 16 тисяч глядачів і є другим за величиною відкритим тенісним стадіоном у світі. У 2026 році весняний турнір в Індіан-Веллсі встановив абсолютний рекорд відвідуваності, зібравши понад 500 000 уболівальників.

Нагадаємо, у WTA Finals беруть участь лише топ-8 найкращих тенісисток в одиночному розряді та вісім найсильніших дуетів за підсумками сезону.

Шанси українок

Цього року на престижний Підсумковий турнір мають реальні шанси пробитися одразу дві українські тенісистки – Еліна Світоліна та Марта Костюк. Наразі у LIVE-рейтингу WTA, який визначає вісімку найкращих за підсумками сезону, Світоліна посідає високе четверте місце, а Костюк замикає прохідну зону на восьмій позиції.

Для Світоліної WTA Finals – добре знайоме змагання. Українка вже ставала його переможницею у 2018 році. А у 2019-му – грала у фіналі. Загалом Еліна брала участь у WTA Finals три рази (у 2017-му – не вийшла з групи).

Натомість Марта Костюк ще жодного разу не потрапляла до топ-8 гравчинь сезону. Цьогоріч 24-річна українка демонструє стабільні результати та має чудову нагоду вперше в кар'єрі зіграти на Підсумковому турнірі в компанії елітних суперниць.

Хроніка "блукань" WTA Finals

В останні роки Підсумковий турнір жіночого туру регулярно страждає через організаційні проблеми та скандали:

2014–2018: Стабільні п'ять сезонів у Сінгапурі.

2019: Переїзд до Шеньчженя (Китай) за рекордним 10-річним контрактом.

2020: Скасовано через пандемію COVID-19.

2021: Тимчасовий перенос до Гвадалахари (Мексика).

2022: Бойкот турнірів у Китаї через ситуацію з безпекою тенісистки Пен Шуай. Фінал екстрено прийняв Форт-Ворт (Техас, США), де матчі пройшли за напівпорожніх трибун.

2023: Змагання віддали мексиканському Канкуну, але гравчині жорстко розкритикували жахливу якість кортів та інфраструктури.

2024–2025: Проведення турніру в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).

Плани WTA щодо місця проведення Підсумкового турніру на 2027 рік та подальші сезони наразі залишаються невідомими.