ua en ru
Пн, 29 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Спорт »

Нова конкурентка для Світоліної та Костюк: оновлений рейтинг WTA переписав український топ

11:14 29.06.2026 Пн
2 хв
Вітчизняні тенісистки дізналися свої позиції перед стартом Вімблдона
aimg Андрій Костенко
Нова конкурентка для Світоліної та Костюк: оновлений рейтинг WTA переписав український топ Ангеліна Калініна повернулась до топ-5 національного списку (фото: Getty Images)
Будь у курсі, а не в шоці! Додай змісту своїй стрічці разом з РБК-Україна в Google

Жіноча тенісна асоціація (WTA) оновила світовий рейтинг перед стартом основної сітки Вімблдону-2026. У першій сотні залишаються сім представниць України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Читайте також: Українське дербі на старті та битва з "нейтральною": сюрпризи жеребкування Вімблдона-2026

Зміни в українському топ-5

Дві головні зірки національного рейтингу – Еліна Світоліна та Марта Костюк – зберегли свої позиції напередодні старту в Лондоні. Світоліна замикає топ-8 найсильніших гравчинь планети, а Костюк розташувалася на 13-му рядку.

Після нещодавнього дебюту в топ-50 третя ракетка України Олександра Олійникова дещо втратила хід і опустилася на чотири позиції, перебуваючи наразі на 53-му місці. Натомість Юлія Стародубцева залишилася на 55-й сходинці.

Певний прогрес продемонструвала Ангеліна Калініна, яка покращила власне становище на чотири пункти й піднялися на 66-те місце. Це дозволило їй випередити співвітчизницю Даяну Ястремську, яка йде слідом (67-ма позиція), та піднятися на п'яту сходинку у вітчизняному списку.

Ще одна представниця України на кортах Вімблдона – Дарія Снігур – додала один рядок і тепер посідає 77-ме місце.

Топ-10 українок у рейтингу WTA:

  • 8 (10). Еліна Світоліна
  • 13 (13). Марта Костюк
  • 53 (49). Олександра Олійникова
  • 55 (55). Юлія Стародубцева
  • 66 (70). Ангеліна Калініна
  • 67 (66). Даяна Ястремська
  • 77 (78). Дарія Снігур
  • 145 (144). Вероніка Подрез
  • 249 (290). Анастасія Соболєва
  • 257 (255). Катаріна Завацька

Нова конкурентка для Світоліної та Костюк: оновлений рейтинг WTA переписав український топ

Що у топ-10

Лідирувати продовжує "нейтральна" Аріна Соболенко. У чільній десятці відбулася ротація чеських тенісисток: вибула Лінда Носкова, увійшла – Кароліна Мухова.

Топ-10 світового рейтингу:

  1. (1). Аріна Соболенко
  2. (2). Єлена Рибакіна (Казахстан)
  3. (3). Іга Свьонтек (Польща)
  4. (4). Джессіка Пегула (США)
  5. (5). Мірра Андрєєва
  6. (6). Аманда Анісімова (США)
  7. (7). Коко Гофф (США)
  8. (8). Еліна Світоліна (Україна)
  9. (11). Кароліна Мухова (Чехія)
  10. (9). Вікторія Мбоко (Канада)

Раніше лікарі дали відповідь: чи зіграє перший номер чоловічого рейтингу Яннік Сіннер на Вімблдоні-2026.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Теніс Еліна Світоліна Марта Костюк Даяна Ястремська
Новини
Графіки повертаються: де в Україні можуть почати вимикати світло
Графіки повертаються: де в Україні можуть почати вимикати світло
Аналітика
Між планами та реальністю: як Україна готується до складної зими
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Між планами та реальністю: як Україна готується до складної зими