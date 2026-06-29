Нова конкурентка для Світоліної та Костюк: оновлений рейтинг WTA переписав український топ
Жіноча тенісна асоціація (WTA) оновила світовий рейтинг перед стартом основної сітки Вімблдону-2026. У першій сотні залишаються сім представниць України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.
Зміни в українському топ-5
Дві головні зірки національного рейтингу – Еліна Світоліна та Марта Костюк – зберегли свої позиції напередодні старту в Лондоні. Світоліна замикає топ-8 найсильніших гравчинь планети, а Костюк розташувалася на 13-му рядку.
Після нещодавнього дебюту в топ-50 третя ракетка України Олександра Олійникова дещо втратила хід і опустилася на чотири позиції, перебуваючи наразі на 53-му місці. Натомість Юлія Стародубцева залишилася на 55-й сходинці.
Певний прогрес продемонструвала Ангеліна Калініна, яка покращила власне становище на чотири пункти й піднялися на 66-те місце. Це дозволило їй випередити співвітчизницю Даяну Ястремську, яка йде слідом (67-ма позиція), та піднятися на п'яту сходинку у вітчизняному списку.
Ще одна представниця України на кортах Вімблдона – Дарія Снігур – додала один рядок і тепер посідає 77-ме місце.
Топ-10 українок у рейтингу WTA:
- 8 (10). Еліна Світоліна
- 13 (13). Марта Костюк
- 53 (49). Олександра Олійникова
- 55 (55). Юлія Стародубцева
- 66 (70). Ангеліна Калініна
- 67 (66). Даяна Ястремська
- 77 (78). Дарія Снігур
- 145 (144). Вероніка Подрез
- 249 (290). Анастасія Соболєва
- 257 (255). Катаріна Завацька
Що у топ-10
Лідирувати продовжує "нейтральна" Аріна Соболенко. У чільній десятці відбулася ротація чеських тенісисток: вибула Лінда Носкова, увійшла – Кароліна Мухова.
Топ-10 світового рейтингу:
- (1). Аріна Соболенко
- (2). Єлена Рибакіна (Казахстан)
- (3). Іга Свьонтек (Польща)
- (4). Джессіка Пегула (США)
- (5). Мірра Андрєєва
- (6). Аманда Анісімова (США)
- (7). Коко Гофф (США)
- (8). Еліна Світоліна (Україна)
- (11). Кароліна Мухова (Чехія)
- (9). Вікторія Мбоко (Канада)
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