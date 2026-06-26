Українське дербі на старті та битва з "нейтральною": сюрпризи жеребкування Вімблдона-2026

Відбулося жеребкування жіночої основної сітки Вімблдона-2026, за підсумками якого сформувалися пари для українок. Головною подією стартового етапу стане українське дербі між Еліною Світоліною та Дарією Снігур.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру .

Результати жеребкування

За підсумками жеребкування українки отримали наступних суперниць у першому колі:

Еліна Світоліна – Дарія Снігур

Марта Костюк – Надія Подороска (Аргентина)

Олександра Олійникова – Маккартні Кесслер (США)

Даяна Ястремська – Аой Іто (Японія)

Ангеліна Калініна – Камілла Рахімова (Узбекистан)

Юлія Стародубцева – Анна Блінкова ("нейтральна")

Ключові інтриги турнірної сітки

Головною подією першого кола для України стане зустріч Світоліної та Снігур. Для Еліни цей Вімблдон стане 12-м у кар'єрі, тоді як Дарія виступить в основній сітці вдруге. До сьогодні тенісистки в офіційних матчах ще не зустрічалися.

Цікавим також є шлях Марти Костюк. Після успішного ґрунтового сезону тенісистка спробує оновити особистий рекорд на британському "мейджорі", де раніше не проходила далі третього кола. У разі успіху Костюк та Стародубцева можуть зустрітися між собою вже в другому або третьому раунді, а в 1/8 фіналу на Марту потенційно чекає рематч півфіналу Ролан Гаррос зі Світоліною.

Окремої уваги заслуговує дебют Олександри Олійникової, яка розпочне свій шлях матчем проти американки Кесслер. У випадку перемоги на Олійникову може чекати зустріч із першою ракеткою світу Аріною Соболенко.

Коли стартують українки

Матчі першого раунду розподілені на два ігрові дні.

Олійникова та Ястремська вийдуть на корт вже в понеділок, 29 червня. Інші українки стартують у вівторок, 30 числа.

Точний час початку матчів організатори визначать за день до їх проведення.

Де дивитися Вімблдон-2026

Ексклюзивним транслятором головного трав'яного турніру в світовому тенісі цього разу виступить "Суспільне Спорт".

Усі поєдинки українських тенісисток можна буде переглянути на платформах та місцевих каналах "Суспільного", а також на YouTube-каналі "Суспільне спорт".