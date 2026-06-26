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Украинское дерби на старте и битва с "нейтральной": сюрпризы жеребьевки Уимблдона-2026

13:37 26.06.2026 Пт
2 мин
На кортах Лондона Украину будут представлять сразу семь теннисисток
aimg Андрей Костенко
Украинское дерби на старте и битва с "нейтральной": сюрпризы жеребьевки Уимблдона-2026 Элина Свитолина (фото: Getty Images)
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Состоялась жеребьевка женской основной сетки Уимблдона-2026, по итогам которой сформировались пары для украинок. Главным событием стартового этапа станет украинское дерби между Элиной Светолиной и Дарьей Снигур.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира .

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Результаты жеребьевки

По итогам жеребьевки украинки получили следующих соперниц в первом круге:

  • Элина Свитолина – Дарья Снигур
  • Марта Костюк – Надежда Подороска (Аргентина)
  • Александра Олейникова – Маккартни Кесслер (США)
  • Даяна Ястремская – Аой Ито (Япония)
  • Ангелина Калинина – Камилла Рахимова (Узбекистан)
  • Юлия Стародубцева – Анна Блинкова ("нейтральная")

Ключевые интриги турнирной сетки

Главным событием первого круга для Украины станет встреча Светолиной и Снигур. Для Элины этот Уимблдон станет 12-м в карьере, тогда как Дарья выступит в основной сетке во второй раз. До сегодняшнего дня теннисистки в официальных матчах еще не встречались.

Интересен также путь Марты Костюк. После успешного грунтового сезона теннисистка попытается обновить личный рекорд на британском "мейджоре", где раньше не проходила дальше третьего круга. В случае успеха Костюк и Стародубцева могут встретиться между собой уже во втором или третьем раунде, а в 1/8 финала Марту потенциально ждет рематч полуфинала Ролан Гаррос со Светолиной.

Отдельного внимания заслуживает дебют Александры Олейникова, которая начнет свой путь матчем против американки Кесслер. В случае победы Олийникову может ожидать встреча с первой ракеткой мира Ариной Соболенко.

Когда стартуют украинки

Матчи первого раунда распределены на два игровых дня.

Олейникова и Ястремска выйдут на корт уже в понедельник, 29 июня. Остальные украинки стартуют во вторник, 30 числа.

Точное время начала матчей организаторы определят за день до их проведения.

Где смотреть Уимблдон-2026

Эксклюзивным транслятором главного травяного турнира в мировом теннисе в этот раз выступит "Суспільне спорт".

Все поединки украинских теннисисток можно будет увидеть на платформах и местных каналах "Суспільного", а также на YouTube-канале "Суспільне спорт".

Ранее мы сообщили, на каких позициях находятся украинки в обновленном рейтинге WTA.

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