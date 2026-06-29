Новая конкурентка для Светолиной и Костюк: обновленный рейтинг WTA переписал украинский топ
Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила мировой рейтинг перед стартом основной сетки Уимблдона-2026. В первой сотне остаются семь представительниц Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации .
Изменения в украинском топ-5
Две главные звезды национального рейтинга – Элина Свитолина и Марта Костюк – сохранили свои позиции в преддверии старта в Лондоне. Свитолина замыкает топ-8 сильнейших игроков планеты, а Костюк расположилась на 13-й строчке.
После недавнего дебюта в топ-50 третья ракетка Украины Александра Олейникова несколько потеряла ход и опустилась на четыре позиции, находясь на 53-м месте. Юлия Стародубцева осталась на 55-й строчке.
Определенный прогресс продемонстрировала Ангелина Калинина, которая улучшила собственное положение на четыре пункта и поднялась на 66-е место. Это позволило ей опередить следующую (67-ю позицию) соотечественницу Даяну Ястремскую и подняться на пятую строчку в отечественном списке.
Еще одна представительница Украины на кортах Уимблдона – Дария Снигур – добавила одну строчку и теперь занимает 77-е место.
Топ-10 украинок в рейтинге WTA:
- 8(10). Элина Свитолина
- 13 (13). Марта Костюк
- 53 (49). Александра Олейникова
- 55 (55). Юлия Стародубцева
- 66 (70). Ангелина Калинина
- 67 (66). Даяна Ястремская
- 77 (78). Дарья Снигур
- 145 (144). Вероника Подрез
- 249 (290). Анастасия Соболева
- 257 (255). Катарина Завацкая
Что в топ-10
Лидировать продолжает "нейтральная" Арина Соболенко. В главной десятке произошла ротация чешских теннисисток: выбыла Линда Носкова, вошла – Каролина Мухова.
Топ-10 мирового рейтинга:
- (1). Арина Соболенко
- (2). Елена Рыбакина (Казахстан)
- (3). Ига Свентек (Польша)
- (4). Джессика Пегула (США)
- (5). Мирра Андреева
- (6). Аманда Анисимова (США)
- (7). Коко Гофф (США)
- (8). Элина Свитолина (Украина)
- (11). Каролина Мухова (Чехия)
- (9). Виктория Мбоко (Канада)
Ранее врачи дали ответ: сыграет ли первый номер мужского рейтинга Янник Синнер на Уимблдоне-2026.