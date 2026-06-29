Новая конкурентка для Светолиной и Костюк: обновленный рейтинг WTA переписал украинский топ

Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила мировой рейтинг перед стартом основной сетки Уимблдона-2026. В первой сотне остаются семь представительниц Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации .

Изменения в украинском топ-5

Две главные звезды национального рейтинга – Элина Свитолина и Марта Костюк – сохранили свои позиции в преддверии старта в Лондоне. Свитолина замыкает топ-8 сильнейших игроков планеты, а Костюк расположилась на 13-й строчке.

После недавнего дебюта в топ-50 третья ракетка Украины Александра Олейникова несколько потеряла ход и опустилась на четыре позиции, находясь на 53-м месте. Юлия Стародубцева осталась на 55-й строчке.

Определенный прогресс продемонстрировала Ангелина Калинина, которая улучшила собственное положение на четыре пункта и поднялась на 66-е место. Это позволило ей опередить следующую (67-ю позицию) соотечественницу Даяну Ястремскую и подняться на пятую строчку в отечественном списке.

Еще одна представительница Украины на кортах Уимблдона – Дария Снигур – добавила одну строчку и теперь занимает 77-е место.

Топ-10 украинок в рейтинге WTA:

8(10). Элина Свитолина

13 (13). Марта Костюк

53 (49). Александра Олейникова

55 (55). Юлия Стародубцева

66 (70). Ангелина Калинина

67 (66). Даяна Ястремская

77 (78). Дарья Снигур

145 (144). Вероника Подрез

249 (290). Анастасия Соболева

257 (255). Катарина Завацкая

Что в топ-10

Лидировать продолжает "нейтральная" Арина Соболенко. В главной десятке произошла ротация чешских теннисисток: выбыла Линда Носкова, вошла – Каролина Мухова.

Топ-10 мирового рейтинга: