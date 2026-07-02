ua en ru
Чт, 02 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Спорт »

Где будут играть Свитолина и Костюк? WTA Finals-2026 неожиданно изменил прописку

15:54 02.07.2026 Чт
3 мин
Организация перенесла престижные соревнования из-за постоянной критики
aimg Андрей Костенко
Где будут играть Свитолина и Костюк? WTA Finals-2026 неожиданно изменил прописку Элина Свитолина (фото: Getty Images)
Будь в курсе, а не в шоке! Добавь содержание своей ленте вместе с РБК-Украина в Google

Женская теннисная ассоциация (WTA) официально объявила о переносе нынешнего Итогового турнира (WTA Finals). Соревнования переезжают из Саудовской Аравии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное заявление организации.

Почему WTA расторгла соглашение с Эр-Риядом

Саудовская Аравия подписала трехлетний контракт на проведение WTA Finals в 2024 году, что вызвало волну жесткой критики со стороны игроков и правозащитных организаций из-за проблем с правами человека в стране. Нынешний 2026 год должен был стать последним по этому контракту.

Женская теннисная ассоциация обратилась в Федерацию тенниса Саудовской Аравии с предложением досрочно прекратить сотрудничество. Стороны пришли к общему согласию, отметив, что "гордятся влиянием партнерства", но завершают проведение турнира в Эр-Рияде годом ранее.

Читайте также: После сенсации со Свитолиной: Снигур крушит соперниц на Уимблдоне-2026 и переписывает рекорды

Где и когда состоится турнир-2026

Новым домом для престижных соревнований, которые пройдут с 8 по 15 ноября 2026 года, станет теннисный комплекс в Индиан-Уэллсе (штат Калифорния, США).

Эта локация хорошо знакома теннисистам, ведь каждую весну здесь проходит общий турнир WTA и ATP серии Masters (BNP Paribas Open). Главная арена комплекса – Stadium 1 – вмещает более 16 тысяч зрителей и является вторым по величине открытым теннисным стадионом в мире. В 2026 году весенний турнир в Индиан-Уэллсе установил абсолютный рекорд посещаемости, собрав более 500 000 болельщиков.

Напомним, в WTA Finals принимают участие только топ-8 лучших теннисисток в одиночном разряде и восемь сильнейших дуэтов по итогам сезона.

Где будут играть Свитолина и Костюк? WTA Finals-2026 неожиданно изменил прописку

Шансы украинок

В этом году на престижный Итоговый турнир имеют реальные шансы пробиться сразу две украинские теннисистки - Элина Свитолина и Марта Костюк. Сейчас в LIVE-рейтинге WTA, определяющем восьмерку лучших по итогам сезона, Свитолина занимает высокое четвертое место, а Костюк замыкает проходную зону на восьмой позиции.

Для Свитолиной WTA Finals – хорошо знакомое соревнование. Украинка уже становилась его победительницей в 2018 году. А в 2019-м – играла в финале. В целом, Элина принимала участие в WTA Finals три раза (в 2017-м – не вышла из группы).

Марта Костюк еще ни разу не попадала в топ-8 игроков сезона. В этом году 24-летняя украинка демонстрирует стабильные результаты и имеет прекрасную возможность впервые в карьере сыграть на итоговом турнире в компании элитных соперниц.

Хроника "скитаний" WTA Finals

В последние годы Итоговый турнир женского тура регулярно страдает из-за организационных проблем и скандалов:

  • 2014-2018: Стабильные пять сезонов в Сингапуре.
  • 2019: Переезд в Шэньчжэнь (Китай) по рекордному 10-летнему контракту.
  • 2020: Отменен из-за пандемии COVID-19.
  • 2021: Временный перенос в Гвадалахару (Мексика).
  • 2022: Бойкот турниров в Китае из-за ситуации с безопасностью теннисистки Пэн Шуай. Финал экстренно принял Форт-Уорт (Техас, США), где матчи прошли при полупустых трибунах.
  • 2023: Соревнования отдали мексиканскому Канкуну, но игроки жестко раскритиковали ужасное качество кортов и инфраструктуры.
  • 2024–2025: Проведение турнира в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Планы WTA по месту проведения Итогового турнира на 2027 год и последующие сезоны остаются неизвестными.

Ранее мы сообщили, на каких позициях находятся украинки в обновленном рейтинге WTA.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Теннис Элина Свитолина Марта Костюк
Новости
Число жертв атаки на Киев возросло до 20
Число жертв атаки на Киев возросло до 20
Аналитика
Роботы будут вывозить НРК на боевые задачи: интервью с директором UGV Robotics
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина Роботы будут вывозить НРК на боевые задачи: интервью с директором UGV Robotics