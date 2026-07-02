Где будут играть Свитолина и Костюк? WTA Finals-2026 неожиданно изменил прописку

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное заявление организации .

Почему WTA расторгла соглашение с Эр-Риядом

Саудовская Аравия подписала трехлетний контракт на проведение WTA Finals в 2024 году, что вызвало волну жесткой критики со стороны игроков и правозащитных организаций из-за проблем с правами человека в стране. Нынешний 2026 год должен был стать последним по этому контракту.

Женская теннисная ассоциация обратилась в Федерацию тенниса Саудовской Аравии с предложением досрочно прекратить сотрудничество. Стороны пришли к общему согласию, отметив, что "гордятся влиянием партнерства", но завершают проведение турнира в Эр-Рияде годом ранее.

Где и когда состоится турнир-2026

Новым домом для престижных соревнований, которые пройдут с 8 по 15 ноября 2026 года, станет теннисный комплекс в Индиан-Уэллсе (штат Калифорния, США).

Эта локация хорошо знакома теннисистам, ведь каждую весну здесь проходит общий турнир WTA и ATP серии Masters (BNP Paribas Open). Главная арена комплекса – Stadium 1 – вмещает более 16 тысяч зрителей и является вторым по величине открытым теннисным стадионом в мире. В 2026 году весенний турнир в Индиан-Уэллсе установил абсолютный рекорд посещаемости, собрав более 500 000 болельщиков.

Напомним, в WTA Finals принимают участие только топ-8 лучших теннисисток в одиночном разряде и восемь сильнейших дуэтов по итогам сезона.

Шансы украинок

В этом году на престижный Итоговый турнир имеют реальные шансы пробиться сразу две украинские теннисистки - Элина Свитолина и Марта Костюк. Сейчас в LIVE-рейтинге WTA, определяющем восьмерку лучших по итогам сезона, Свитолина занимает высокое четвертое место, а Костюк замыкает проходную зону на восьмой позиции.

Для Свитолиной WTA Finals – хорошо знакомое соревнование. Украинка уже становилась его победительницей в 2018 году. А в 2019-м – играла в финале. В целом, Элина принимала участие в WTA Finals три раза (в 2017-м – не вышла из группы).

Марта Костюк еще ни разу не попадала в топ-8 игроков сезона. В этом году 24-летняя украинка демонстрирует стабильные результаты и имеет прекрасную возможность впервые в карьере сыграть на итоговом турнире в компании элитных соперниц.

Хроника "скитаний" WTA Finals

В последние годы Итоговый турнир женского тура регулярно страдает из-за организационных проблем и скандалов:

2014-2018: Стабильные пять сезонов в Сингапуре.

2019: Переезд в Шэньчжэнь (Китай) по рекордному 10-летнему контракту.

2020: Отменен из-за пандемии COVID-19.

2021: Временный перенос в Гвадалахару (Мексика).

2022: Бойкот турниров в Китае из-за ситуации с безопасностью теннисистки Пэн Шуай. Финал экстренно принял Форт-Уорт (Техас, США), где матчи прошли при полупустых трибунах.

2023: Соревнования отдали мексиканскому Канкуну, но игроки жестко раскритиковали ужасное качество кортов и инфраструктуры.

2024–2025: Проведение турнира в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Планы WTA по месту проведения Итогового турнира на 2027 год и последующие сезоны остаются неизвестными.