Грандіозна сенсація: Снігур перемогла Світоліну в українському дербі на Вімблдоні

Перший раунд трав'яного мейджору Вімблдон-2026 подарував українським уболівальникам грандіозну несподіванку. У першому в історії очному протистоянні Дар'я Снігур (WTA 77) сенсаційно обіграла лідерку вітчизняного тенісу Еліну Світоліну (WTA 8).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати турніру .

Неймовірний камбек та крах восьмої сіяної

Українське дербі на старті престижного турніру в Лондоні розпочалося за повністю прогнозованим сценарієм.

Більш досвідчена Світоліна з перших хвилин захопила ініціативу, продемонструвала фірмову агресивну гру та швидко повела з розгромним рахунком 4:0. У цей момент здавалося, що доля першої партії вирішена, проте Снігур здійснила справжнє диво.

24-річна киянка перехопила ініціативу, заграла максимально чисто на задній лінії й відповіла суперниці серією з п'яти виграних геймів поспіль, після чого холоднокровно закрила партію на власній подачі - 7:5.

Другий сет став повним бенефісом Снігур, який вона закрила всього за 29 хвилин. Світоліна ще спробувала нав'язати боротьбу і навіть мінімально вела на старті (2:1), проте після цього повністю випала з гри.

Дар'я знову видала вражаючу серію з п'яти поспіль виграних геймів, оформивши епічну перемогу в матчі, що тривав усього 1 годину 8 хвилин.

Підсумковий рахунок поєдинку - 7:5, 6:2.

Для Дар'ї Снігур цей успіх став особливим: вона провела свій четвертий матч проти представниць топ-10 світового рейтингу WTA і здобула вже третю суперперемогу.

У наступному колі змагань на лондонській траві киянка зіграє проти француженки Леолії Жанжан (WTA 132).

Поточні розклади для українського десанту

Завдяки цьому яскравому тріумфу Снігур стала лише другою українкою, якій вдалося пробитися до другого кола одиночного розряду Вімблдона-2026. Напередодні цей бар'єр успішно подолала Даяна Ястремська.