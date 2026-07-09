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Костюк драматично уступила Носковой в полуфинале Уимблдона-2026

20:10 09.07.2026 Чт
3 мин
Украинка останавливается в шаге от решающего матча на втором мейджоре подряд
aimg Андрей Костенко
Костюк драматично уступила Носковой в полуфинале Уимблдона-2026 Марта Костюк (фото: Getty Images)
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В Лондоне завершился сверхпринципиальный поединок полуфинальной стадии самого престижного теннисного травяного турнира – Уимблдона. На центральном корте сошлись 13-я ракетка мира, украинка Марта Костюк и ее неуступчивая соперница из Чехии Линда Носкова (WTA 12).

О том как прошла игра и какой принесла результат – рассказывает РБК-Украина.

Уимблдон-2026. Полуфинал

Линда Носкова (Чехия) – Марта Костюк (Украина) – 6:4, 6:4

Расклады до матча

В этом сезоне Марту трудно перехвалить, ведь она играет очень хорошо и показывает отличные результаты. На счету украинки уже два полуфинала на мейджорах, выигран турнир серии 1000 в Мадриде, а также трофей в Руане. При этом Костюк никогда не славилась сильной игрой на траве, так что такого мощного выступления на Уимблдоне она даже сама от себя не ожидала.

Спортсменка в который раз подтверждает, как серьезно она прогрессирует, и даже покрытие уже не имеет большого значения.

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Соперницей Марты в полуфинале стала Линда Носкова из Чехии, которая в мировом рейтинге опережает украинку на одну позицию. Ранее теннисистки встречались только раз – в четвертьфинале турнира в Мадриде, где Костюк праздновала победу со счетом 7:6, 6:0.

Как прошла игра

В первом сете обе соперницы действовали очень собранно и ответственно. Каждая из теннисисток методично брала свои подачи, выжидая ошибку оппонентки. Так шло до 10-го гейма, когда к сожалению ошиблась украинка. При счете 5:4 в пользу Носковой, Марта очень слабо сыграла на собственных мячах. Подарила чешке роскошную фору – 0:40, бросилась спасать ситуацию, но имела успех только в одном розыгрыше. Первый сет принес успех Носковой – 6:4.

Во второй партии Костюк отдала чешке свою подачу уже в начале (1:3). Однако сразу исправила ошибку, совершив брейк (2:3). Впоследствии счет снова стал равным и противостояние проходило по сценарию первого сета. Роковым для украинки снова стал 10-й гейм, в котором она во второй раз уступила на своих мячах. Носкова выиграла второй сет (6:4) и матч и вышла в финал.

Решающий поединок женского одиночного разряда впервые в истории Уимблдона будет чешским: титул разыграют Каролина Мухова и Линда Носкова. Игра состоится в субботу, 11 июля.

Итог для Костюк

Марта во второй раз сыграла в полуфинале турнира Grand Slam. Месяц назад она добралась до этой стадии на Ролан Гаррос. Костюк стала третьей украинкой, сыгравшей в полуфинале мейджора, и второй, сделавшей это именно на Уимблдоне, после Элины Свитолиной в 2019 и 2023 годах.

По итогам травяного мейджора 24-летняя украинка обновит личный рекорд в рейтинге WTA, поднявшись на 11-е место.

Ранее мы сообщили, на каких позициях находятся украинки в обновленном рейтинге WTA.

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