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15-летняя Полина Скляр вышла в полуфинал юниорского Уимблдона после тяжелой битвы

16:08 09.07.2026 Чт
3 мин
Испорченный матч-бол не сломал настрой: украинка вырвала победу в четвертьфинале
aimg Екатерина Урсатий
15-летняя Полина Скляр вышла в полуфинал юниорского Уимблдона после тяжелой битвы Полина Скляр (фото: BTU.ORG.UA)
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Украинский теннис получил новую героиню на британском мейджоре. 15-летняя Полина Скляр в сверхтяжелом трехсетовом поединке выбила седьмой сеянный турнир и вышла в свой дебютный полуфинал на юниорском Уимблдоне-2026.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исход матча.

Как Скляр вырвала победу в четвертьфинале

Для юной украинки этот Уимблдон первый в карьере, однако она уже успела запрыгнуть в решающие стадии соревнований.

В четвертьфинальном противостоянии Скляр противостояла "нейтральная" теннисистка Мария Макарова, имевшая высший седьмой номер посева.

Начало встречи оказалось ровным - соперницы шли гейм в гейм. Переломный момент наступил при счете 3:3 в первом сете, когда Полина перехватила инициативу, взяла три гейма подряд и покинула партию за собой. Во втором сете Скляр была близка к тому, чтобы завершить матч, ведя после счета 5:5.

Украинка имела возможность закрыть поединок на матчболе, но Макарова смогла зацепиться за свой шанс, перевела игру на тайбрейк и в конце концов сравняла счет по сетам.

Судьба путевки в полуфинал решалась в третьей партии. Полина Скляр быстро обеспечила себе комфортный отрыв (3:1), но соперница снова вернулась в игру, сравняв счет.

Однако в концовке украинка продемонстрировала крепкие нервы, снова оторвалась от "нейтральной" спортсменки и забрала решающий сет.

Статистика матча и приближение к рекордам

Поединок длился три сета и завершился победой украинки со счетом 6:3, 6:7 (4), 6:4. Интересно, что по некоторым статистическим показателям Макарова была впереди, она выполнила больше эйсов (5 против 3 у Скляр) и существенно преобладала по количеству чистых выигранных мячей – 32 винера против 24 у украинки.

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Однако Полина сыграла гораздо чище и осторожнее на собственных подачах: на ее счету всего три двойные ошибки, тогда как оппонентка допустила сразу восемь.

Этот успех позволил 15-летней украинской установить личный рекорд карьеры. Кроме того, Скляр приблизилась к главным достижениям украинского тенниса на лондонских кортах среди девушек.

За всю историю юниорский травяной Грендслем подчинялся нашим спортсменкам дважды, в 2004 году чемпионкой становилась Екатерина Бондаренко, а в 2019 титул брала Дария Снигирь.

Кто следующая соперница и где смотреть поединок

Впереди Полину Скляр ждет дебютное сражение за выход в финал мейджора. Ее следующая соперница определится чуть позже в противостоянии между представительницей Китая Ихан Цюй и "нейтральной" теннисисткой Анной Пушкаревой.

Напомним, что до четвертьфинала Полина дошла, одолев в двух сетах "нейтральную" Екатерину Доценко, Алису Джеймс из Ямайки, а также свою партнершу по парному разряду - румынку Маю Илинку Бурческу.

В Украине официальным транслятором Уимблдона-2026 является "Общественное Спорт".

Ранее мы сообщали, как Марта Костюк впервые в карьере в полуфинале Уимблдона .

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