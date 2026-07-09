15-річна Поліна Скляр вийшла у півфінал юніорського Вімблдону після важкої битви

Український теніс отримав нову героїню на британському мейджорі. 15-річна Поліна Скляр у надважкому трисетовому поєдинку вибила сьому сіяну турніру та вийшла до свого дебютного півфіналу на юніорському Вімблдоні-2026.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

Як Скляр вирвала перемогу у чвертьфіналі

Для юної українки цей Вімблдон є першим у кар'єрі, проте вона вже встигла застрибнути у вирішальні стадії змагань.

У чвертьфінальному протистоянні Скляр протистояла "нейтральна" тенісистка Марія Макарова, яка мала вищий сьомий номер посіву.

Початок зустрічі видався рівним - суперниці йшли гейм у гейм. Переломний момент настав за рахунку 3:3 у першому сеті, коли Поліна перехопила ініціативу, взяла три гейми поспіль і залишила партію за собою. У другому сеті Скляр була близька до того, щоб завершити матч, повівши після рахунку 5:5.

Українка мала нагоду закрити поєдинок на матчболі, але Макарова змогла зачепитися за свій шанс, перевела гру на тайбрейк і зрештою зрівняла рахунок за сетами.

Доля путівки у півфінал вирішувалася у третій партії. Поліна Скляр швидко забезпечила собі комфортний відрив (3:1), але суперниця знову повернулася в гру, зрівнявши рахунок.

Проте в кінцівці українка продемонструвала міцні нерви, знову відірвалася від "нейтральної" спортсменки й забрала вирішальний сет.

Статистика матчу та наближення до рекордів

Поєдинок тривав три сети і завершився перемогою українки з рахунком 6:3, 6:7 (4), 6:4. Цікаво, що за деякими статистичними показниками Макарова була попереду, вона виконала більше ейсів (5 проти 3 у Скляр) та суттєво переважала за кількістю чистих виграних м'ячів - 32 вінери проти 24 в українки.

Проте Поліна зіграла значно чистіше та обережніше на власних подачах: на її рахунку всього три подвійні помилки, тоді як опонентка припустилася одразу восьми.

Цей успіх дозволив 15-річній українці встановити особистий рекорд кар'єри. Крім того, Скляр наблизилася до головних досягнень українського тенісу на лондонських кортах серед дівчат.

За всю історію юніорський трав'яний Грендслем підкорювався нашим спортсменкам двічі, у 2004 році чемпіонкою ставала Катерина Бондаренко, а у 2019-му титул брала Дарія Снігур.

Хто наступна суперниця та де дивитися поєдинок

Попереду на Поліну Скляр чекає дебютна битва за вихід до фіналу мейджора. Її наступна суперниця визначиться трохи пізніше у протистоянні між представницею Китаю Їхан Цюй та "нейтральною" тенісисткою Анною Пушкарьовою.

Нагадаємо, що до чвертьфіналу Поліна дійшла, здолавши у двох сетах "нейтральну" Єкатєріну Доценко, Аліссу Джеймс із Ямайки, а також свою партнерку по парному розряду - румунку Маю Ілінку Бурческу.

В Україні офіційним транслятором Вімблдону-2026 є "Суспільне Спорт".