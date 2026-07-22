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Теніс 22 липня 2026 · 14:19

Вдалий старт: Калініна вдруге в сезоні вийшла в чвертьфінал турніру в Гамбурзі

Українська тенісистка в двох сетах розібралась з аргентинською суперницею
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Вдалий старт: Калініна вдруге в сезоні вийшла в чвертьфінал турніру в Гамбурзі
Калініна впевнено пройшла другу стадію турніру (Фото: angie_kalinina, Instagram)

Ангеліна Калініна в статусі другої ракетки турніру впевнено пройшла до наступної стадії змагань у Гамбурзі. У матчі 1/8 фіналу українка не залишила шансів аргентинці Марії Лурдес Карле.

Про це повідомляє Sport RBC.UA.

Це протистояння тривало 1 годину та 25 хвилин і завершилося переконливою перемогою українки у двох сетах - 6:1, 6:3. Також варто зазначити, що матч переривали на дві години через зливу.

Це сталося у другому сеті за рахунку 5:2 (40:40) на подачі Ангеліни. Після повернення на корт суперниця змогла зробити брейк, але вже в наступному геймі Калініна закрила матч.

У чвертьфіналі українка зіграє з переможницею німецького дербі між Тамарою Корпач (WTA 81) та Юлією Штузек (WTA 435).

Ювілейні чвертьфінали та український десант

Для Ангеліни це вже 17-й чвертьфінал у кар'єрі на рівні WTA-туру, де вона виборюватиме свій восьмий півфінальний квиток. У 2026-му році українка вже діставалася цієї стадії на турнірі в Рабаті, де зрештою дійшла до фіналу.

Варто зазначити, що в Гамбурзі виступає ще одна представниця України - Олександра Олійникова, яка отримала перший номер посіву. Свій матч 1/8 фіналу проти іспанки Лейре Ромеро Гормаз вона проведе 23 липня.

Раніше ми повідомляли, що в дебютному матчі на турнірі Ангеліна Калініна перемогла 101-шу ракетку світу за дві години.

Теги: Теніс
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