Вдалий старт: Калініна вдруге в сезоні вийшла в чвертьфінал турніру в Гамбурзі

Ангеліна Калініна в статусі другої ракетки турніру впевнено пройшла до наступної стадії змагань у Гамбурзі. У матчі 1/8 фіналу українка не залишила шансів аргентинці Марії Лурдес Карле.

Це протистояння тривало 1 годину та 25 хвилин і завершилося переконливою перемогою українки у двох сетах - 6:1, 6:3. Також варто зазначити, що матч переривали на дві години через зливу.

Це сталося у другому сеті за рахунку 5:2 (40:40) на подачі Ангеліни. Після повернення на корт суперниця змогла зробити брейк, але вже в наступному геймі Калініна закрила матч.

У чвертьфіналі українка зіграє з переможницею німецького дербі між Тамарою Корпач (WTA 81) та Юлією Штузек (WTA 435).

Ювілейні чвертьфінали та український десант

Для Ангеліни це вже 17-й чвертьфінал у кар'єрі на рівні WTA-туру, де вона виборюватиме свій восьмий півфінальний квиток. У 2026-му році українка вже діставалася цієї стадії на турнірі в Рабаті, де зрештою дійшла до фіналу.

Варто зазначити, що в Гамбурзі виступає ще одна представниця України - Олександра Олійникова, яка отримала перший номер посіву. Свій матч 1/8 фіналу проти іспанки Лейре Ромеро Гормаз вона проведе 23 липня.