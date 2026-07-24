"Циганський Король" повернувся: Ф'юрі здобув другу перемогу за півроку

Британський суперважковаговик Тайсон Ф'юрі здобув перемогу у поєдинку із Маріушем Вахом. Бій тривав 7 раундів, поки поляк сам не попросив зупинити поєдинок.
Про це повідомляє Sport RBC.UA.
Бій відбувався в екзотичному для світового боксу місці – Таїланді. Ф'юрі домінував впродовж усього поєдинку. У сьомому раунді Маріуш Вах звернувся до свого кута із проханням зупинити бій.
Щоправда, як повідомляє Sky Sports, глядачі у залі засвистали Ф'юрі через те, що не побачили чистого нокауту.
Після поєдинку 38-річний британець сказав, що якби проти нього боксував Ентоні Джошуа, результат поєдинку був би ідентичним.
Ф'юрі також відкинув варіант поїхати до Джидди на завтрашній бій Джошуа – Пренга. Замість цього "Циганський король" планує провести час зі своєю сім'єю.
Для британця це був 39 бій у професійній кар'єрі. Він здобув 36 перемог при одній нічиїй (1 грудня 2018 року проти Деонтея Вайлдера) та двох поразках. Причому, обидва програші Ф'юрі зазнав у поєдинках проти Олександра Усика.
Британець планує повернути собі статус чемпіона світу у надважкій вазі, який він втратив у боях із українцем. Його метою залишається бій із Ентоні Джошуа.
До речі, Джошуа проведе свій поєдинок в ніч на неділю, а Sport RBC.UA розповідав, де дивитися бій Джошуа - Пренга.