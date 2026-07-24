"Циганський Король" повернувся: Ф'юрі здобув другу перемогу за півроку

Британський суперважковаговик Тайсон Ф'юрі здобув перемогу у поєдинку із Маріушем Вахом. Бій тривав 7 раундів, поки поляк сам не попросив зупинити поєдинок.

Деталі бою Ф'юрі – Вах

Бій відбувався в екзотичному для світового боксу місці – Таїланді. Ф'юрі домінував впродовж усього поєдинку. У сьомому раунді Маріуш Вах звернувся до свого кута із проханням зупинити бій.

Щоправда, як повідомляє Sky Sports, глядачі у залі засвистали Ф'юрі через те, що не побачили чистого нокауту.

Після поєдинку 38-річний британець сказав, що якби проти нього боксував Ентоні Джошуа, результат поєдинку був би ідентичним.

Ф'юрі також відкинув варіант поїхати до Джидди на завтрашній бій Джошуа – Пренга. Замість цього "Циганський король" планує провести час зі своєю сім'єю.

Статистика боїв Тайсона Ф'юрі

Для британця це був 39 бій у професійній кар'єрі. Він здобув 36 перемог при одній нічиїй (1 грудня 2018 року проти Деонтея Вайлдера) та двох поразках. Причому, обидва програші Ф'юрі зазнав у поєдинках проти Олександра Усика.

Британець планує повернути собі статус чемпіона світу у надважкій вазі, який він втратив у боях із українцем. Його метою залишається бій із Ентоні Джошуа.