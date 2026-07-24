На шляху до Ф'юрі: де і коли дивитись бій Джошуа - Пренга

Де та коли можна подивитись на повернення зіркового британця, розповідає Sport RBC.UA .

Важке повернення Джошуа

Останній бій Ентоні провів у грудні 2025-го року. Тоді він нокаутував Джейка Пола в шостому раунді і заробив чималий гонорар. Після перемоги британець вирушив до Нігерії в гості до родини.

І саме там він потрапив в аварію, через яку загинуло двоє тренерів Ентоні. Сам боксер також міг загинути - але пересів з місця біля водія на місце за ним.

На такому тлі ширилися чутки, що британець може взагалі не повернутися в ринг. Та все ж перспектива двобою з Тайсоном Ф'юрі та бажання піти з боксу на високій ноті, схилили шальки терезів - і от британець повертається.

У 36 років Джошуа пішов до команди Олександра Усика та вкотре перезавантажив себе.

Що відомо про суперника

35-річний албанець на папері виглядає як небезпечний суперник - 20 нокаутів з 20 переміг, 196 см зросту та нестандартна техніка. Якщо дивитися на суперника під таким кутом, він дійсно може кинути виклик Джошуа.

Але якщо придивитися уважніше, то можна побачити - показник у 100% перемог нокаутом більше говорить про рівень опозиії, ніж про гарматний удар Пренги. Достатньо сказати, що найвідомішим його суперником був гейткіпер Джої Давейко.

Тож якщо Ентоні Джошуа вийде в ринг в оптимальній формі, опозиції там він для себе навряд чи знайде.

Де дивитись цей бій

Бій відбудеться ввечері 25 липня. Офіційним транслятором вечора боксу виступить DAZN. Турнір транслюватимуть за системою PPV, вартість складатиме 887 грн в Україні, не враховуючи оплату підписки на сервіс. Старт трансляції о 16:00.