На шляху до Ф'юрі: де і коли дивитись бій Джошуа - Пренга

Ексчемпіон світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа проведе свій наступний поєдинок у суботу, 25 липня. Суперником британця стане 35-річний албанець Крістіан Пренга.
Де та коли можна подивитись на повернення зіркового британця, розповідає Sport RBC.UA.
Останній бій Ентоні провів у грудні 2025-го року. Тоді він нокаутував Джейка Пола в шостому раунді і заробив чималий гонорар. Після перемоги британець вирушив до Нігерії в гості до родини.
І саме там він потрапив в аварію, через яку загинуло двоє тренерів Ентоні. Сам боксер також міг загинути - але пересів з місця біля водія на місце за ним.
На такому тлі ширилися чутки, що британець може взагалі не повернутися в ринг. Та все ж перспектива двобою з Тайсоном Ф'юрі та бажання піти з боксу на високій ноті, схилили шальки терезів - і от британець повертається.
У 36 років Джошуа пішов до команди Олександра Усика та вкотре перезавантажив себе.
35-річний албанець на папері виглядає як небезпечний суперник - 20 нокаутів з 20 переміг, 196 см зросту та нестандартна техніка. Якщо дивитися на суперника під таким кутом, він дійсно може кинути виклик Джошуа.
Але якщо придивитися уважніше, то можна побачити - показник у 100% перемог нокаутом більше говорить про рівень опозиії, ніж про гарматний удар Пренги. Достатньо сказати, що найвідомішим його суперником був гейткіпер Джої Давейко.
Тож якщо Ентоні Джошуа вийде в ринг в оптимальній формі, опозиції там він для себе навряд чи знайде.
Бій відбудеться ввечері 25 липня. Офіційним транслятором вечора боксу виступить DAZN. Турнір транслюватимуть за системою PPV, вартість складатиме 887 грн в Україні, не враховуючи оплату підписки на сервіс. Старт трансляції о 16:00.
Раніше ми повідомляли, що свій бій перед зустріччю з Джошуа проведе і Тайсон Ф'юрі.