Усик официально сказал, пойдет ли в президенты Украины

Экс-чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик официально опроверг слухи о своих политических амбициях. Спортсмен заверил, что не намерен выдвигать свою кандидатуру на пост президента Украины.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на комментарий Александра Усика для прессслужбы житомирского "Полесья" .

Согласно последним данным опроса социологической группы "Рейтинг", при Александре Усике на гипотетических президентских выборах готовы отдать свои голоса 5,9% респондентов. С этим показателем спортсмен занял пятое место среди всех потенциальных кандидатов.

Усик заверил, что реальный уровень его поддержки мог бы быть и выше, если бы у него были реальные намерения идти в политику.

"Если бы у меня было такое мнение [баллотироваться в президенты, - ред.], то, думаю, за меня бы больше проголосовало. Но я не буду баллотироваться в президенты Украины", - заверил Александр Усик.

Таким образом титулованный боксер поставил точку в обсуждениях о своем возможном участии в предстоящей президентской гонке.

Политические амбиции Усика

Александр Усик ранее не раз говорил, что после боксерской карьеры может пойти в политику и баллотироваться в президенты.

В то же время, он также делал противоположные заявления о том, что политика его не интересует.

А в 2024-м году боксер говорил о возможном назначении в будущем на должность министра молодежи и спорта Украины. Эта должность, по его мнению, не связана с политикой, но является менеджерской позицией.