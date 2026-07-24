Леброн Джеймс объявил о своем новом клубе в НБА

Где будет играть Леброн Джеймс в сезоне 2026/2027

Как рассказал генеральный директор Klutch Sports Group Рич Пол инсайдеру Шемсу Чарании из ESPN, Леброн Джеймс подпишет двухлетний контракт на 8 миллионов долларов с клубом "Филадельфия Сиксерз".

При этом вопрос денег не является ведущим: за это контракт 41-летний баскетболист получит 8 миллионов долларов, в то же время за выступления в "Лейкерс" только за прошлый сезон Джеймс заработал 53 миллиона долларов.

Сам Леброн Джеймс на своей странице в соцсети X рассказал о мотивации продолжить карьеру.

"Я был честен на той последней пресс-конференции, когда сказал, что мне нужно посмотреть на себя и решить, я все еще люблю эту игру. И вот я могу сказать: "Да, я все еще люблю эту игру." Последние несколько недель были действительно особенными. пытаясь во всем разобраться", – написал Леброн.

Он также объяснил, почему остановил свой выбор на "Филадельфии".

"Это мое последнее решение. Я не хочу денег. Я не хочу семьи. За что я действительно играю на этом этапе? Я все еще хочу жертвовать собой. Я все еще хочу работать. Я все еще хочу упорно работать. Я все еще хочу соревноваться, побеждать и иметь шанс выиграть еще один чемпионат. Я верю, что могу помочь "Филадельфия 7 вдохновить новую фанатскую базу и начать это невероятное путешествие в последний раз», – написал Леброн Джеймс.