rbc.ua
UA | RU
Понедельник, 20 июля 2026
Футбол | Баскетбол | Теннис | Бокс | Другое |
Главная Баскетбол "Это место, в котором всегда ощущаешь давление": звезда НБА – о своем трансфере
Поделиться
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Баскетбол 18 июля 2026 · 14:24

"Это место, в котором всегда ощущаешь давление": звезда НБА – о своем трансфере

Обмен между "Майами" и "Милуоки" стал главным событием лета в НБА
Даниил Вереитин Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина
"Это место, в котором всегда ощущаешь давление": звезда НБА – о своем трансфере
Яннис Адетокунбо (фото: Getty Images)

Новичок "Майами Хит" Яннис Адетокунбо рассказал о мотивации и деталях своего перехода в новую команду после 13 сезонов в "Милуоке".

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на ESPN .

Почему Адетокунбо перешел в "Майами"?

Баскетболист, всю свою карьеру в НБА выступавший за "Милуоки Бакс" рассказал о мотивации своего перехода к "Майами". По словам Адетокунбо, у него есть мотивация помочь команде выиграть чемпионский титул.

"Ты шагаешь по коридорам и видишь историю. Игроков, которые были частью этой организации, и то, что они сделали. Я хочу, чтобы все их шаги стоили того", – рассказал Адетокунбо.

По словам греческого баскетболиста, он лучше всего раскрывает свои игровые качества, находясь под давлением.

"Это место, где, по моему мнению, создается давление, и я в таких обстоятельствах начинаю преуспевать. Я рад, что меня тренирует Эрик Споэльстра. И также рад быть в городе. Понимаю, что болельщики очень увлечены, но сейчас я стремлюсь к победе и сделаю все возможное для этого", - рассказал Адетокун.

Детали трансфера Адетокунбо в "Майами"

В рамках обмена игроками вместе с Адетокунбо во Флориду отправился и Бобби Портис. А вот из "Майами" в "Милуоки" отправились Тайлер Хирро, Хайме Хакес-младший, Кельел Вейр и Каспарас Якученис.

У "Милуоки" было предложение по трансферу Адетокунбо не только от "Майами": 31-летним форвардом интересовались и в "Бостоне".

Таким образом, "Майами" станет лишь вторым клубом за 13-летнюю историю выступлений Янниса в НБА.

Карьера Янниса Адетокунбо в НБА

Греческий баскетболист был избран на драфте НБА 2013 под 15-м номером. Он подписал контракт новичка с Милуоки и по итогам своего первого сезона в Лиге убедил руководство клуба на продление соглашения.

Вместе с "Милуоки" Яннис выигрывал НБА в 2021 году. Тогда же он был признан MVP финала.

Читайте также о том, как украинец Максим Шульга дебютировал за "Голден Стейт".

Теги: НБА Баскетбол
Главные матчи
ЧМ-2026 Матч завершено
Испания 1:0 Аргентина
ЧМ-2026 Матч завершено
Франция 4:6 Англия
Главные новости
Кто вернул россиян в спорт и где с ними могут пересечься украинцы: список федераций Кто вернул россиян в спорт и где с ними могут пересечься украинцы: список федераций Испания выиграла ЧМ-2026, обыграв беспомощную Аргентину Испания выиграла ЧМ-2026, обыграв беспомощную Аргентину Сборная Украины по баскетболу выиграла Евробаскет U-20 в дивизионе B Сборная Украины по баскетболу выиграла Евробаскет U-20 в дивизионе B
Мнения
Кирилл Круторогов
После такого чемпионата мира нужен перерыв от футбола Кирилл Круторогов Спортивный комментатор, журналист, автор книги "Бомбардир"
Вадим Шевякин
Почему Испания заслуженно выиграла чемпионат мира по футболу Вадим Шевякин Спортивный комментатор, журналист, футбольный эксперт
Михаил Метревели
Украинские клубы в еврокубках: чего ждать от "Динамо", "Полесья" и "ЛНЗ" Михаил Метревели Медиаменеджер, спортивный функционер