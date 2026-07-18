"Это место, в котором всегда ощущаешь давление": звезда НБА – о своем трансфере

Новичок "Майами Хит" Яннис Адетокунбо рассказал о мотивации и деталях своего перехода в новую команду после 13 сезонов в "Милуоке".

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на ESPN .

Почему Адетокунбо перешел в "Майами"?

Баскетболист, всю свою карьеру в НБА выступавший за "Милуоки Бакс" рассказал о мотивации своего перехода к "Майами". По словам Адетокунбо, у него есть мотивация помочь команде выиграть чемпионский титул.

"Ты шагаешь по коридорам и видишь историю. Игроков, которые были частью этой организации, и то, что они сделали. Я хочу, чтобы все их шаги стоили того", – рассказал Адетокунбо.

По словам греческого баскетболиста, он лучше всего раскрывает свои игровые качества, находясь под давлением.

"Это место, где, по моему мнению, создается давление, и я в таких обстоятельствах начинаю преуспевать. Я рад, что меня тренирует Эрик Споэльстра. И также рад быть в городе. Понимаю, что болельщики очень увлечены, но сейчас я стремлюсь к победе и сделаю все возможное для этого", - рассказал Адетокун.

Детали трансфера Адетокунбо в "Майами"

В рамках обмена игроками вместе с Адетокунбо во Флориду отправился и Бобби Портис. А вот из "Майами" в "Милуоки" отправились Тайлер Хирро, Хайме Хакес-младший, Кельел Вейр и Каспарас Якученис.

У "Милуоки" было предложение по трансферу Адетокунбо не только от "Майами": 31-летним форвардом интересовались и в "Бостоне".

Таким образом, "Майами" станет лишь вторым клубом за 13-летнюю историю выступлений Янниса в НБА.

Карьера Янниса Адетокунбо в НБА

Греческий баскетболист был избран на драфте НБА 2013 под 15-м номером. Он подписал контракт новичка с Милуоки и по итогам своего первого сезона в Лиге убедил руководство клуба на продление соглашения.

Вместе с "Милуоки" Яннис выигрывал НБА в 2021 году. Тогда же он был признан MVP финала.