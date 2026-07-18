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Баскетбол 18 липня 2026 · 14:24

"Це місце, у якому завжди відчуваєш тиск": зірка НБА – про свій трансфер

Обмін між "Маямі" та "Мілуокі" став головною подією літа в НБА
Данило Вереітін Данило Вереітін Керівник спортивної редакції РБК-Україна
"Це місце, у якому завжди відчуваєш тиск": зірка НБА – про свій трансфер
Янніс Адетокунбо (фото: Getty Images)

Новачок "Маямі Хіт" Янніс Адетокунбо розповів про мотивацію та деталі свого переходу до нової команди після 13 сезонів у "Мілуокі".

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на ESPN.

Чому Адетокунбо перейшов до "Маямі"?

Баскетболіст, який всю свою кар'єру в НБА виступав за "Мілуокі Бакс" розповів про мотивацію свого переходу до "Маямі". За словами Адетокунбо, він має мотивацію допомогти команді виграти чемпіонський титул.

"Ти крокуєш коридорами і бачиш історію. Гравців, які були частиною цієї організації, і те, що вони зробили. Я хочу, щоб усі їхні кроки були варті того", – розповів Адетокунбо.

За словами грецького баскетболіста, він найліпшим чином розкриває свої ігрові якості, перебуваючи під тиском.

"Це місце, де, на мою думку, створюється тиск, і я в таких обставинах починаю процвітати. Я радий, що мене тренує Ерік Споельстра. І так само радий бути в місті. Розумію, що вболівальники дуже захоплені, але зараз я прагну перемоги і зроблю все можливе для цього", – розповів Адетокунбо.

Деталі трансфера Адетокунбо до "Маямі"

В рамках обміну гравцями разом із Адетокунбо до Флориди вирушив і Боббі Портіс. А от з "Маямі" до "Мілуокі" вирушили Тайлер Хірро, Хайме Хакес-молодший, Кел'єл Вейр та Каспарас Якучоніс.

"Мілуокі" мав пропозицію щодо трансферу Адетокунбо не лише від "Маямі": 31-річним форвардом цікавилися і у "Бостоні".

Таким чином, "Маямі" стане лише другим клубом за 13-річну історію виступів Янніса в НБА.

Кар'єра Янніса Адетокунбо в НБА

Грецький баскетболіст був обраний на драфті НБА 2013 року під 15-м номером. Він підписав контракт новачка із "Мілуокі" і за підсумками свого першого сезону у Лізі переконав керівництво клубу на продовження угоди.

Разом із "Мілуокі" Янніс вигравав НБА у 2021 році. Тоді ж його було визнано MVP фіналу.

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Теги: НБА Баскетбол
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