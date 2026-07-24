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Баскетбол 24 липня 2026 · 20:25

Леброн Джеймс оголосив про свій новий клуб в НБА

Легендарний баскетболіст визначився зі своїм останнім викликом у кар'єрі
Данило Вереітін Данило Вереітін Керівник спортивної редакції РБК-Україна
Леброн Джеймс оголосив про свій новий клуб в НБА
Леброн Джеймс (фото: Getty Images)

41-річний форвард Леброн Джеймс оголосив, що стане гравцем "Філадельфії" у новому сезоні НБА. Інсайдери стверджують, що легенда американського баскетболу узгодив дворічний контракт, за яким заробить кругленьку суму.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на ESPN.

Де гратиме Леброн Джеймс у сезоні 2026/2027

Як розповів генеральний директор Klutch Sports Group Річ Пол інсайдеру Шемсу Чаранії з ESPN, Леброн Джеймс підпише дворічний контракт на 8 мільйонів доларів із клубом "Філадельфія Сіксерз".

При цьому, питання грошей не є провідним: за це контракт 41-річний баскетболіст отримає 8 мільйонів доларів, водночас, за виступи у "Лейкерс" лише за минулий сезон Джеймс заробив 53 мільйони доларів.

Сам Леброн Джеймс на своїй сторінці у соцмережі X розповів про мотивацію продовжити кар'єру.

"Я був чесним на тій останній прес-конференції, коли сказав, що мені потрібно подивитися на себе та вирішити, чи я все ще люблю цю гру. І ось я можу сказати: "Так, я все ще люблю цю гру". Останні кілька тижнів були справді особливими. Я ніколи не міг не мати жодного уявлення, що робити, і просто думати про це. Я провів неймовірні кілька місяців з усіма людьми, яких люблю, намагаючись у всьому розібратися", – написав Леброн.

Він також пояснив, чому зупинив свій вибір на "Філадельфії".

"Це моє останнє рішення. Я не прагну грошей. Я не прагну родини. За що я насправді граю на цьому етапі? Я все ще хочу жертвувати собою. Я все ще хочу працювати. Я все ще хочу наполегливо працювати. Я все ще хочу змагатися, перемагати та мати шанс виграти ще один чемпіонат. Я вірю, що можу допомогти "Філадельфія 76ерс" стати чемпіонською командою, і я дуже радий надихнути нову фанатську базу та розпочати цю неймовірну подорож востаннє", – написав Леброн Джеймс.

А от Янніс Адетокунбо перейшов до "Маямі" і вперше гратиме в НБА не за "Мілуокі". За "Бакс" він відіграв 13 сезонів у найсильнішій лізі світу.

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