Леброн Джеймс оголосив про свій новий клуб в НБА

41-річний форвард Леброн Джеймс оголосив, що стане гравцем "Філадельфії" у новому сезоні НБА. Інсайдери стверджують, що легенда американського баскетболу узгодив дворічний контракт, за яким заробить кругленьку суму.
Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на ESPN.
Як розповів генеральний директор Klutch Sports Group Річ Пол інсайдеру Шемсу Чаранії з ESPN, Леброн Джеймс підпише дворічний контракт на 8 мільйонів доларів із клубом "Філадельфія Сіксерз".
При цьому, питання грошей не є провідним: за це контракт 41-річний баскетболіст отримає 8 мільйонів доларів, водночас, за виступи у "Лейкерс" лише за минулий сезон Джеймс заробив 53 мільйони доларів.
Сам Леброн Джеймс на своїй сторінці у соцмережі X розповів про мотивацію продовжити кар'єру.
"Я був чесним на тій останній прес-конференції, коли сказав, що мені потрібно подивитися на себе та вирішити, чи я все ще люблю цю гру. І ось я можу сказати: "Так, я все ще люблю цю гру". Останні кілька тижнів були справді особливими. Я ніколи не міг не мати жодного уявлення, що робити, і просто думати про це. Я провів неймовірні кілька місяців з усіма людьми, яких люблю, намагаючись у всьому розібратися", – написав Леброн.
Він також пояснив, чому зупинив свій вибір на "Філадельфії".
"Це моє останнє рішення. Я не прагну грошей. Я не прагну родини. За що я насправді граю на цьому етапі? Я все ще хочу жертвувати собою. Я все ще хочу працювати. Я все ще хочу наполегливо працювати. Я все ще хочу змагатися, перемагати та мати шанс виграти ще один чемпіонат. Я вірю, що можу допомогти "Філадельфія 76ерс" стати чемпіонською командою, і я дуже радий надихнути нову фанатську базу та розпочати цю неймовірну подорож востаннє", – написав Леброн Джеймс.
another championship.
I believe I can help make the Philadelphia 76ers a championship team and I am so excited to energize a new fan base and start this incredible journey one last time.
Thank you LA. Miami I’ll forever love and Northeast Ohio will always home!
А от Янніс Адетокунбо перейшов до "Маямі" і вперше гратиме в НБА не за "Мілуокі". За "Бакс" він відіграв 13 сезонів у найсильнішій лізі світу.