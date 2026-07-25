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Теннис 25 июля 2026 · 13:00

Звездные потери в Монреале: Синнер и Джокович синхронно снялись с первого "Мастерса" после Уимблдона

Первая ракетка мира и сербский ветеран решили взять паузу для отдыха и восстановления перед US Open
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Звездные потери в Монреале: Синнер и Джокович синхронно снялись с первого "Мастерса" после Уимблдона
Синнер и Джокович последний раз встречались в полуфинале Уимблдона (Фото: Getty Images)

Первая ракетка мира Янник Синнер и многократный победитель турниров "Большого шлема" Новак Джокович официально снялись с турнира серии ATP 1000 в Монреале. Соревнование считается одним из ключевых этапов подготовки к Открытому чемпионату США (US Open).

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на ESPN.

Причины отказа и комментарий лидера мирового рейтинга

Для итальянца Синнера это будет первый пропущенный турнир серии "Мастерс" в сезоне-2026. Ранее Янник выиграл все пять турниров ATP 1000, а его победная серия на соревнованиях этой категории продолжается еще с осени прошлого года. В июле Синнер успешно защитил титул на Уимблдоне, одолев в финале Александра Зверева и одержав свой пятый шлем в карьере.

"После тщательного обсуждения с командой мы приняли непростое решение сняться с турнира в Монреале. Всегда трудно пропускать столь важные соревнования, но мы считаем, что это правильный шаг ради моего здоровья. Я разочарован, что не смогу сыграть, но надеюсь вернуться в Монреаль в будущем", - отметил Синнер.

Новак Джокович, уступивший Синнеру в полуфинале Уимблдона-2026, также решил взять дополнительное время для отдыха после изнурительной травяной части сезона.

Кто возглавит посев турнира

Ранее от участия в канадском "Мастерсе" из-за повреждения запястья отказался и испанец Карлос Алькарас (третья ракетка мира).

Из-за отсутствия ключевых фаворитов первый номер посева в Монреале получит немец Александр Зверев, а вторым сеяным станет местный любимец, канадец Феликс Оже-Альяссим.

Престижный турнир ATP 1000 в Монреале пройдет 3 августа. Действующим обладателем трофея является американец Бен Шелтон.

Ранее мы сообщали, что Стефанос Циципас впервые за 16 месяцев выиграл турнир ATP.

Теги: Теннис Новак Джокович
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