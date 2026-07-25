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Бокс 25 июля 2026 · 10:29

Хижняк оказался легче соперника перед вторым боем в профи: результаты взвешивания

Олимпийский чемпион выйдет в ринг с непобежденным французом в саудовском Эр-Рияде
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Хижняк оказался легче соперника перед вторым боем в профи: результаты взвешивания
Александр во второй раз будет боксировать против более тяжелого соперника (Фото: usyk17.promotions)

Олимпийский чемпион Парижа-2024 Александр Хижняк прошел официальную процедуру взвешивания перед вторым поединком в профессиональном боксе. В субботу, 25 июля, украинский полутяжеловес сойдется на ринге с непобежденным французским боксером Ленни Патрачем.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальные результаты взвешивания.

Преимущество Патрача

По итогам официального взвешивания накануне боя француз оказался немного тяжелее украинского чемпиона. Ленни Патрач показал на весах 79,74 кг, а Александр Хижняк - 78,47 кг.

Однако это не первый случай, когда Хижняк уступает сопернику в весе. В своем профессиональном дебюте в марте против колумбийца Вильмера Барона весы под украинцем показали 78.5 кг, что не помешало Александру нокаутировать оппонента уже в первом раунде.

Первый бой за границей

Предстоящий поединок станет для Хижняка первым международным испытанием в профи - грандиозный вечер бокса состоится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Александр выйдет в андеркарде главного противостояния между Энтони Джошуа и Кристианом Пренгой.

Когда ждать бой

Бой Хижняк - Патрач пройдет в рамках предварительной программы (вне основного карда). Старт основного шоу в Эр-Рияде запланирован ориентировочно на 20:00 по киевскому времени.

Напомним, что до перехода в профессионалы 29-летний Александр Хижняк собрал все самые высокие награды любительского бокса: золото Олимпийских игр-2024 в Париже (и "серебро" в Токио-2020), титулы чемпиона мира (2017) и Европы (2017), а также два "золота" Європейских игр (2019, 2023).

Раньше мы рассказывали, где и когда можно посмотреть вечер бокса, на котором будут боксировать Энтони Джошуа и Александр Хижняк.

Теги: Бокс
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