Хижняк оказался легче соперника перед вторым боем в профи: результаты взвешивания

Олимпийский чемпион Парижа-2024 Александр Хижняк прошел официальную процедуру взвешивания перед вторым поединком в профессиональном боксе. В субботу, 25 июля, украинский полутяжеловес сойдется на ринге с непобежденным французским боксером Ленни Патрачем.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальные результаты взвешивания .

Преимущество Патрача

По итогам официального взвешивания накануне боя француз оказался немного тяжелее украинского чемпиона. Ленни Патрач показал на весах 79,74 кг, а Александр Хижняк - 78,47 кг.

Однако это не первый случай, когда Хижняк уступает сопернику в весе. В своем профессиональном дебюте в марте против колумбийца Вильмера Барона весы под украинцем показали 78.5 кг, что не помешало Александру нокаутировать оппонента уже в первом раунде.

Первый бой за границей

Предстоящий поединок станет для Хижняка первым международным испытанием в профи - грандиозный вечер бокса состоится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Александр выйдет в андеркарде главного противостояния между Энтони Джошуа и Кристианом Пренгой.

Когда ждать бой

Бой Хижняк - Патрач пройдет в рамках предварительной программы (вне основного карда). Старт основного шоу в Эр-Рияде запланирован ориентировочно на 20:00 по киевскому времени.

Напомним, что до перехода в профессионалы 29-летний Александр Хижняк собрал все самые высокие награды любительского бокса: золото Олимпийских игр-2024 в Париже (и "серебро" в Токио-2020), титулы чемпиона мира (2017) и Европы (2017), а также два "золота" Європейских игр (2019, 2023).