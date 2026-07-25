Хижняк виявився легшим за суперника перед другим боєм у профі: результати зважування

Олімпійський чемпіон Парижа-2024 Олександр Хижняк пройшов офіційну процедуру зважування перед своїм другим поєдинком у професійному боксі. У суботу, 25 липня, український напівважковаговик зійдеться на рингу з непереможеним французьким боксером Ленні Патрачем.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційні результати зважування .

Перевага Патрача

За підсумками офіційного зважування напередодні бою француз виявився трохи важчим за українського чемпіона. Ленні Патрач показав на вагах 79,74 кг, а Олександр Хижняк - 78,47 кг.

Проте це не перший випадок, коли Хижняк поступається супернику у вазі. У своєму професійному дебюті в березні проти колумбійця Вільмера Барона ваги під українцем показали 78.5 кг, що не завадило Олександру нокаутувати опонента вже в першому раунді.

Перший бій за кордоном

Майбутній поєдинок стане для Хижняка першим міжнародним випробуванням у профі - грандіозний вечір боксу відбудеться в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Олександр вийде в андеркарді головного протистояння між Ентоні Джошуа та Крістіаном Пренгою.

Коли чекати на бій

Бій Хижняк - Патрач пройде в рамках попередньої програми (поза основним кардом). Старт основного шоу в Ер-Ріяді запланований орієнтовно на 20:00 за київським часом.

Нагадаємо, що до переходу в професіонали 29-річний Олександр Хижняк зібрав усі найвищі нагороди аматорського боксу: золото Олімпійських ігор-2024 у Парижі (і "срібло" у Токіо-2020), титули чемпіона світу (2017) та Європи (2017), а також два "золота" Європейських ігор (2019, 2023).