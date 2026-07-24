rbc.ua
UA | RU
Пятница, 24 июля 2026
Футбол | Баскетбол | Теннис | Бокс | Другое |
Главная Теннис Неожиданный финиш: Олейникова досрочно завершила выступления на турнире WTA в Гамбурге
Поделиться
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Теннис 24 июля 2026 · 15:39

Неожиданный финиш: Олейникова досрочно завершила выступления на турнире WTA в Гамбурге

Украинская теннисистка не смогла выйти на матч против Элины Аванесян
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Неожиданный финиш: Олейникова досрочно завершила выступления на турнире WTA в Гамбурге
Причины такого решения теннисистки пока неизвестны (Фото: _drones4ua.org_, Instagram)

Украинская теннисистка Александра Олейникова досрочно прекратила борьбу на турнире в Гамбурге. Спортсменка отказалась от участия в четвертьфинальном поединке накануне его начала

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт WTA.

Причины отказа и несыгранный четвертьфинал

В борьбе за путевку в полуфинал 25-летняя украинка должна была встретиться с представительницей Армении Элиной Аванесян, которая пробилась в основную сетку через квалификацию. Однако матч так и не состоялся - Олейникова снялась с соревнований.

Официальные причины отказа украинской теннисистки остаются неизвестными.

Этот четвертьфинал должен был стать для Александры третьим на уровне турниров WTA в карьере. Ранее в этом году она уже демонстрировала высокие результаты, добираясь до полуфинальных стадий на соревнованиях в румынском Клуж-Напоке и румынских Яссах.

Единственная украинка в Гамбурге

После снятия Олейниковой единственной представительницей Украины в одиночной сетке турнира в Гамбурге остается Ангелина Калинина.

В своем четвертьфинальном поединке Калинина сразится против местной теннисистки, немки Татьяны Корпач.

Ранее мы сообщали, что Дарья Снигирь пробилась в полуфинал турнира WTA в Праге.

Теги: Теннис
Главные матчи
Лига конференций Матч завершено
ЛНЗ 0:0 Гент
Лига конференций Матч завершено
Полесье 3:3 Копенгаген
Лига Европы Матч завершено
Динамо 2:3 ПАОК
Главные новости
Сборная Германии объявила имя нового главного тренера Сборная Германии объявила имя нового главного тренера Стало известно, почему Ребров до сих пор никого не тренирует Стало известно, почему Ребров до сих пор никого не тренирует "Доволен не всем": Шаран – о подготовке "Александрии" к новому сезону "Доволен не всем": Шаран – о подготовке "Александрии" к новому сезону
Мнения
Даниил Вереитин
Свет в конце тоннеля: "Динамо", "Полесье" и ЛНЗ не расстроили в еврокубках Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина
Михаил Метревели
Украинские клубы в еврокубках: чего ждать от "Динамо", "Полесья" и "ЛНЗ" Михаил Метревели Медиаменеджер, спортивный функционер
Максим Гайовий
Сушкин и Грищук будут легитимны в национальной сборной Украины Максим Гайовий Баскетбольный обозреватель
Кирилл Круторогов
После такого чемпионата мира нужен перерыв от футбола Кирилл Круторогов Спортивный комментатор, журналист, автор книги "Бомбардир"