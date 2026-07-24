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Теніс 24 липня 2026 · 15:39

Несподіваний фініш: Олійникова достроково завершила виступи на турнірі WTA у Гамбурзі

Українська тенісистка не змогла вийти на матч проти Еліни Аванесян
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Несподіваний фініш: Олійникова достроково завершила виступи на турнірі WTA у Гамбурзі
Причини такого рішення тенісистки поки невідомі (Фото: _drones4ua.org_, Instagram)

Українська тенісистка Олександра Олійникова достроково припинила боротьбу на грунтовому турнірі в Гамбурзі. Спортсменка відмовилася від участі в чвертьфінальному поєдинку напередодні його початку

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт WTA.

Причини відмови та незіграний чвертьфінал

У боротьбі за путівку до півфіналу 25-річна українка мала зустрітися з представницею Вірменії Еліною Аванесян, яка пробилася до основної сітки через кваліфікацію. Однак матч так і не відбувся - Олійникова знялася зі змагань.

Офіційні причини відмови української тенісистки наразі залишаються невідомими.

Цей чвертьфінал мав стати для Олександри третім на рівні турнірів WTA у кар'єрі. Раніше цього року вона вже демонструвала високі результати, дістаючись півфінальних стадій на змаганнях у румунському Клуж-Напоці та румунських Яссах.

Єдина українка в Гамбурзі

Після зняття Олійникової єдиною представницею України в одиночній сітці турніру в Гамбурзі залишається Ангеліна Калініна.

У своєму чвертьфінальному поєдинку Калініна змагатиметься проти місцевої тенісистки, німкені Тетяни Корпач.

Раніше ми повідомляли, що Дарія Снігур пробилась в півфінал турніру WTA в Празі.

Теги: Теніс
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