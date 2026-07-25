Усик офіційно сказав, чи піде в президенти України

Ексчемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик офіційно спростував чутки про свої політичні амбіції. Спортсмен запевнив, що не планує висувати свою кандидатуру на посаду президента України.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на коментар Олександра Усика для пресслужби житомирського "Полісся" .

Згідно з останніми даними опитування соціологічної групи "Рейтинг", за Олександра Усика на гіпотетичних президентських виборах готові віддати свої голоси 5,9% респондентів. З цим показником спортсмен посів п'яте місце серед усіх потенційних кандидатів.

Усик запевнив, що реальний рівень його підтримки міг би бути й вищим, якби він мав реальні наміри іти в політику.

"Якщо б у мене була така думка [балотуватися у президенти, - ред.], то, думаю, за мене б більше проголосувало. Але я не буду балотуватися в президенти України", - запевнив Олександр Усик.

Таким чином титулований боксер поставив крапку в обговореннях щодо своєї можливої участі у майбутніх президентських перегонах.

Політичні амбіції Усика

Олександр Усик раніше неодноразово говорив, що після боксерської кар'єри може піти в політику і балотуватися в президенти.

Водночас він також робив протилежні заяви про те, що політика його не цікавить.

А в 2024-му році боксер казав про можливе призначення в майбутньому на посаду міністра молоді та спорту України. Ця посада, на його думку, не пов’язана з політикою, натомість є менеджерською позицією.