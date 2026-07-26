Усик поділився прогнозом на бій Джошуа – Ф'юрі

Непереможний український боксер та ексабсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик вважає, що Ентоні Джошуа переможе Тайсона Ф'юрі у наступному поєдинку.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на видання The Ring .

Що сказав Олександр Усик

Українець поділився своїми враженням від поєдинку Ентоні Джошуа – Крістіан Пренга, який завершився перемогою британця нокаутом. Також Усик висловився про майбутній бій Джошуа, у якому його суперником стане Тайсон Ф'юрі.

"Чудовий бій, Ей Джей переміг. Але наступна зустріч у нього із "Жирним Пузом" (прізвисько Тайсона Ф'юрі – ред.). І Ей Джей виграє знову", – сказав Усик.

Це був 34-й поєдинок у кар'єрі Джошуа. Він здобув свою 30 перемогу: британець двічі поступався Олександру Усику, одного разу програв мексиканцю Енді Руїзу, а ще однієї поразки зазнав у 2024, коли був битий Даніелем Дюбуа.

Кар'єра Ентоні Джошуа

Професійну кар'єру у боксі 36-річний Джошуа розпочав ще у 2013 році. Тоді він переміг Емануеле Лео і почав крокувати до титулів. Провівши 8 переможних поєдинків, у дев'ятому Джошуа отримав право поборотися за перший титул – пояс WBC International. Із цією задачею Джошуа впорався, побивши росіянина Дениса Бахтова.

У 2016 Ентоні переміг Чарльза Мартіна і став чемпіоном світу за версією IBF. А 29 квітня 2017 Джошуа переміг Володимира Кличко і виграв титули WBA та IBO.

До цих поясів Джошуа додав ще й титул WBO, побивши Джозефа Паркера. У 2019 році британець зазнав першої поразки у кар'єрі, сенсаційно програвши мексиканецю Енді Руїзу. Однак вже за півроку Джошуа взяв реванш та повернув пояси. Втратив їх знову боксер у 2021 році, коли зустрівся із Олександром Усиком.