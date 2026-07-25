Крок до Кубка Імператора: Аонішікі зберіг лідерство на супертурнірі сумо в Нагої

В рамках передостаннього, 14-го дня літнього гранд-турніру з сумо Nagoya Basho Данило Явгусишин (Аонішікі) здобув чергову перемогу. Вона дозволила йому втримати одноосібне перше місце.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційні результати 14-го дня Nagoya Basho.

Контратака Аонішікі та поразка Шіші

У 14-й день турніру 22-річний уродженець Вінниці Данило Аонішікі Явгусишин зустрівся на дохйо з японцем Такеруфуджі. Опонент здобув початкову перевагу, притиснувши українця до краю кола та схопивши за пояс. Втім, Аонішікі вдало провів контратаку та вирвав важливу перемогу, що залишила його на вершині турнірної таблиці.

Натомість інший представник України, Сергій Соколовський (Шіші), остаточно вибув із боротьби за титул. У прямому протистоянні з конкурентом Атаміфуджі (обидва мали показник 10-3) Шіші поступився через невдалий стартовий ривок, дозволивши габаритнішому супернику скористатися перевагою у вазі та зрості.

Паралельно боротьбу за трофей продовжує монгольський сумоїст Кірішіма. Його опонент, йокозуна Хошорю, знявся з змагань через травму, тому Кірішіма отримав технічну перемогу (фусен).

Day14

M13 Takerufuji 10-3 (L)

S2 Aonishiki 11-2 (R)

Let’s put this in perspective - Ao has a foot hurt enough he hobbles, he doesn’t have his usual low tachiai that no-one can figure out, and he still give former yūshō winner Takerufuji a run for his kenshō #nagoyabasho2026 pic.twitter.com/4rEFVGcP16 — Sumo Soul 相撲魂 (@TheSumoSoul) July 25, 2026

Розклад вирішального дня та сценарії плей-оф

Доля чемпіонського титулу визначиться у неділю, 26 липня, у фінальний день башо. В останньому поєдинку Аонішікі зійдеться з Атаміфуджі.

Результати турніру після 14-го дня змагань

В разі перемоги, Данило стане володарем Кубка Імператора без додаткових сутичок. А от в разі поразки буде розіграний додатковий турнір плей-оф (кечтей-сен).

У разі поразки Данила та перемоги Кірішіми у своєму матчі, на глядачів чекає плей-оф на трьох борців (Аонішікі, Атаміфуджі, Кірішіма). За правилами сумо, у такому форматі рікіші шляхом жеребкування ділять позиції, а чемпіоном стає той спортсмен, який першим здобуде дві поспіль перемоги.