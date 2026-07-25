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Теніс 25 липня 2026 · 16:46

Вперше в кар'єрі: Дарія Снігур пробилась в фінал турніру WTA

Українська тенісистка в двох сетах здолала чеську суперницю
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Вперше в кар'єрі: Дарія Снігур пробилась в фінал турніру WTA
Дарія Снігур стане першою українкою, яка зіграє в фіналі в Чехії (Фото: snigur_27, Instagram)

Дарія Снігур вийшла у фінал турніру WTA 250 у Празі. У півфінальному поєдинку українська спортсменка обіграла місцеву тенісистку Терезу Валентову.

Про це повідомляє Sport RBC.UA.

Шлях до вирішального матчу та національний рекорд

Півфінальне протистояння виявилося напруженим, однак Снігур продемонструвала високу стійкість у ключові моменти. Перший сет українка виграла на тай-брейку, після чого упевнено закрила другу партію - 7:6(4), 6:3.

Вихід до фіналу став для Дарії історичним досягненням. Вона стала першою тенісисткою в історії України, яка зіграє у вирішальному матчі за одиночний титул за всі 12 років проведення турніру в Чехії.

Для самої Снігур це був другий півфінал на рівні WTA-туру і перший, який завершився її перемогою. Нагадаємо, у лютому вона зупинилася за крок до фіналу на турнірі в румунському Клуж-Напоці.

Хто стане суперницею у фіналі

Суперниця Дарії Снігур у боротьбі за головний трофей Prague Open визначиться у другому півфінальному поєдинку, в якому зустрінуться представниця Австрії Ліллі Таггер та чешка Барбора Крейчикова.

Раніше ми повідомляли, що Олександра Олійникова достроково завершила виступи на турнірі WTA у Гамбурзі.

Теги: Теніс
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