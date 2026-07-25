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Теннис 25 июля 2026 · 16:46

Впервые в карьере: Дарья Снигур пробилась в финал турнира WTA

Украинская теннисистка в двух сетах одолела чешскую соперницу
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Впервые в карьере: Дарья Снигур пробилась в финал турнира WTA
Дарья Снигур станет первой украинкой, которая сыграет в финале в Чехии (Фото: snigur_27, Instagram)

Дарья Снигур вышла в финал турнира WTA 250 в Праге. В полуфинальном поединке украинская спортсменка обыграла местную теннисистку Терезу Валентову.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Путь к решающему матчу и национальный рекорд

Полуфинальное противостояние оказалось напряженным, однако Снигур продемонстрировала высокую устойчивость в ключевые моменты. Первый сет украинка выиграла на тай-брейке, после чего уверенно закрыла вторую партию – 7:6(4), 6:3.

Выход в финал стал для Дарии историческим достижением. Она стала первой теннисисткой в истории Украины, которая сыграет в решающем матче за одиночный титул за все 12 лет турнира в Чехии.

Для самой Снигур это был второй полуфинал на уровне WTA-тура и первый, завершившийся ее победой. Напомним, в феврале она остановилась в шаге от финала на турнире в румынском Клуж-Напоке.

Кто станет соперницей в финале

Соперница Дарии Снигур в борьбе за главный трофей Prague Open определится во втором полуфинальном поединке, в котором встретятся представительница Австрии Лилли Таггер и чешка Барбора Крейчикова.

Ранее мы сообщали, что Александра Олейникова досрочно завершила выступления на турнире WTA в Гамбурге.

Теги: Теннис
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