Втеча іноземця: один із лідерів "Зорі" відмовився повертатися в Україну

Луганська "Зоря" зазнала серйозної кадрової втрати. Команду Віктора Скрипника достроково залишив 28-річний боснійський півзахисник Неманья Андушич.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на проєкт "ТаТоТаке".
Після завершення навчально-тренувального збору в Словенії луганці повернулися до Києва без Андушича. Гравець домовився з керівництвом клубу про припинення співпраці.
Серед причин відмови повертатися до України боснієць назвав безпекові ризики та постійні обстріли столиці з боку російських окупантів.
Втрата Андушича змушує луганців терміново виходити на трансферний ринок - у клубі вже шукають потенційного новачка саме на позицію боснійського хавбека. При цьому в ростері "Зорі" все ще залишається ціла низка інших іноземних виконавців, серед яких Джордан, Жуніор Рейс, Габріель Ескінья та інші.
За час виступів за луганську команду Андушич провів 22 матчі, забив 7 голів та віддав 2 результативні передачі. Його чинний контракт діяв до літа 2028-го року.
Під час зборів у Словенії команда Віктора Скрипника провела шість контрольних поєдинків (2 нічиї та 4 поразки). У минулому сезоні-2025/26 луганці фінішували на восьмому місці в УПЛ.
Офіційний сезон для "Зорі" розпочнеться вже 31 липня матчем проти ковалівського "Колоса" (початок - о 18:00).
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