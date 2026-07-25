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Футбол 25 липня 2026 · 16:10

Втеча іноземця: один із лідерів "Зорі" відмовився повертатися в Україну

Боснійський півзахисник розірвав контракт із луганським клубом за тиждень до початку нового сезону
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Втеча іноземця: один із лідерів "Зорі" відмовився повертатися в Україну
Андушич був одним з лідерів "Зорі" минулого сезону (Фото: fczorya.com)

Луганська "Зоря" зазнала серйозної кадрової втрати. Команду Віктора Скрипника достроково залишив 28-річний боснійський півзахисник Неманья Андушич.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на проєкт "ТаТоТаке".

Причина відходу та пошук заміни

Після завершення навчально-тренувального збору в Словенії луганці повернулися до Києва без Андушича. Гравець домовився з керівництвом клубу про припинення співпраці.

Серед причин відмови повертатися до України боснієць назвав безпекові ризики та постійні обстріли столиці з боку російських окупантів.

Втрата Андушича змушує луганців терміново виходити на трансферний ринок - у клубі вже шукають потенційного новачка саме на позицію боснійського хавбека. При цьому в ростері "Зорі" все ще залишається ціла низка інших іноземних виконавців, серед яких Джордан, Жуніор Рейс, Габріель Ескінья та інші.

Статистика та підготовка "Зорі"

За час виступів за луганську команду Андушич провів 22 матчі, забив 7 голів та віддав 2 результативні передачі. Його чинний контракт діяв до літа 2028-го року.

Під час зборів у Словенії команда Віктора Скрипника провела шість контрольних поєдинків (2 нічиї та 4 поразки). У минулому сезоні-2025/26 луганці фінішували на восьмому місці в УПЛ.

Офіційний сезон для "Зорі" розпочнеться вже 31 липня матчем проти ковалівського "Колоса" (початок - о 18:00).

Раніше ми повідомляли, що ФК "Харків" націлився на вінгера скандального чемпіона.

Теги: Футбол УПЛ Зоря
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