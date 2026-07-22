Виступав за "Газпром": український клуб націлився на вінгера скандального чемпіона

Харків'яни повернулись до ідеї підписання 20-річного ганського вінгера белградської "Црвени Звезди" Дугласа Овусу. Український клуб може скористатися фінансовими труднощами сербського гранда, щоб закрити трансфер.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на проєкт "ТаТоТаке" .

Друга спроба харків'ян та фінансова схема

Харківський клуб проявляв інтерес до молодого африканця ще під час зимового трансферного вікна, коли гравець виступав за сербський "Раднік". Проте тоді у боротьбу втрутилася "Црвена Звезда" та перехопила футболіста, погодившись виплатити за нього 2,2 мільйона євро.

Втім, белградський клуб виплатив "Радніку" лише близько 200 тисяч євро. Наразі "Харків" пропрацьовує варіант із покриттям решти боргу сербського гранда, щоб остаточно оформити перехід гравця. Наразі переговорний процес триває.

Позиція сербів

Раніше була інформація про нібито зацікавленість в послугах Овусу з боку київського "Динамо". Однак тоді кияни відмовились від угоди через проросійську позицію "Црвеної Звезди".

Йдеться не лише про титульного спонсора клубу - російський "Газпром". "Црвена звезда" також відкрито співпрацює з клубами з РФ та регулярно проводить із ними товариські поєдинки.

Втім, сам ганець у тих матчах участі не брав.

Статистика гравця

Протягом сезону-2025/26 Дуглас Овусу продемонстрував солідну результативність. У 33-х поєдинках у складі "Радніка" та "Црвени Звезди" він відзначився 9 голами та 1 результативною передачею.