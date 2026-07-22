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Футбол 22 июля 2026 · 15:50

Выступал за "Газпром": украинский клуб нацелился на вингера скандального чемпиона

ФК "Харьков" пытается выкупить ганского таланта из-за финансовых проблем сербского гранда
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Выступал за "Газпром": украинский клуб нацелился на вингера скандального чемпиона
Вингер мог попасть в Украину еще зимой (Фото: douglasowusu035, Instagram)

Харьковчане вернулись к идее подписания 20-летнего ганского вингера белградской "Црвены Звезды" Дугласа Овусу. Украинский клуб может воспользоваться финансовыми трудностями сербского гранда, чтобы закрыть трансфер.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на проект "ТаТоТакое".

Вторая попытка харьковчан и финансовая схема

Харьковский клуб проявлял интерес к молодому африканцу еще во время зимнего трансферного окна, когда игрок выступал за сербский "Радник". Однако тогда в борьбу вмешалась "Црвена Звезда" и перехватила футболиста, согласившись выплатить за него 2,2 миллиона евро.

Впрочем, белградский клуб выплатил "Раднику" всего около 200 тысяч евро. Сейчас "Харьков" прорабатывает вариант с покрытием остального долга сербского гранда, чтобы окончательно оформить переход игрока. В настоящее время переговорный процесс продолжается.

Позиция сербов

Раньше была информация о якобы заинтересованности в услугах Овусу со стороны киевского "Динамо". Однако тогда киевляне отказались от соглашения из-за пророссийской позиции "Црвенной Звезды".

Речь идет не только о титульном спонсоре клуба - российском "Газпроме". "Црвена звезда" также открыто сотрудничает с клубами из РФ и регулярно проводит с ними товарищеские поединки.

Впрочем, сам ганец в тех матчах не участвовал.

Статистика игрока

В течение сезона-2025/26 Дуглас Овусу продемонстрировал солидную результативность. В 33 поединках в составе "Радника" и "Црвены Звезды" он отметился 9 голами и 1 результативной передачей.

Ранее мы сообщали, что новый лимит на легионеров в УПЛ оказался под угрозой.

Теги: Футбол УПЛ
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