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Футбол 25 июля 2026 · 16:10

Бегство иностранца: один из лидеров "Зари" отказался возвращаться в Украину

Боснийский полузащитник расторг контракт с луганским клубом за неделю до начала нового сезона
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Бегство иностранца: один из лидеров "Зари" отказался возвращаться в Украину
Андушич был одним из лидеров "Зари" в прошлом сезоне (Фото: fczorya.com)

Луганская "Заря" понесла серьезную кадровую потерю. Команду Виктора Скрипника досрочно покинул 28-летний боснийский полузащитник Неманья Андушич.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на проект "ТаТоТаке".

Причина ухода и поиск замены

После завершения учебно-тренировочного сбора в Словении луганчане вернулись в Киев без Андушича. Игрок договорился с руководством клуба о прекращении сотрудничества.

Среди причин отказа возвращаться в Украину боснец назвал риски безопасности и постоянные обстрелы столицы со стороны российских оккупантов.

Потеря Андушича заставляет луганчан срочно выходить на трансферный рынок - в клубе уже ищут потенциального новичка именно на позицию боснийского хавбека. При этом в ростере "Зари" все еще остается целый ряд других иностранных исполнителей, среди которых Джордан, Жуниор Рейс, Габриэль Эскинья и другие.

Статистика и подготовка "Зари"

За время выступлений за луганскую команду Андушич провел 22 матча, забил 7 голов и отдал 2 результативных передачи. Его действующий контракт действовал до лета 2028 года.

Во время сборов в Словении команда Виктора Скрипника провела шесть контрольных поединков (2 ничьих и 4 поражения). В прошлом сезоне-2025/26 луганчане финишировали на восьмом месте в УПЛ.

Официальный сезон для "Зари" начнется уже 31 июля матчем против коваловского "Колоса" (начало - в 18:00).

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Теги: Футбол УПЛ Заря
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