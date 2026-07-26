Украина впервые в истории стала чемпионом Европы: в финале одолели хозяев

Сборная Украины по футболу 7х7 впервые в истории стала чемпионом Европы. В финале континентального первенства "сине-желтые" обыграли хозяев турнира – Италию.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на страницу турнира F7 Europe .

Путь Украины к победе

Путь украинской сборной в титул получился почти идеальным. На групповом этапе команда разгромила Румынию (8:0) и Грецию (8:0), а также обыграла Италию (5:3). В полуфинале украинцы не оставили шансов Австрии, одержав победу со счетом 11:3.

В финальном матче наши футболисты снова встретились с итальянцами и одержали очередную убедительную победу со счетом 3:1.

В целом сборная Украины завершила Евро без поражения. За пять матчей команда забила 35 мячей, пропустив всего семь, и заслуженно стала лучшей командой континента.

Особенности турнира

Турнир проводится раз в два года под эгидой Европейской федерации минифутбола (EMF) и является престижнейшим международным соревнованием для национальных команд в формате 7х7. В финальной стадии Евро-2026 выступили 24 сборные, которые после группового этапа определяли чемпиона в матчах плейоф.

Футбол 7х7 не входит в систему турниров УЕФА или ФИФА. Это отдельная разновидность минифутбола, имеющая собственные международные федерации, чемпионаты Европы и мира. Украина традиционно входит в число сильнейших сборных континента и регулярно борется за медали крупных турниров.