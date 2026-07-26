Снігур зазнала поразки у фінальному матчі турніру у Празі (відео)

Українська теннісистка Дар'я Снігур програла фінальний матч турніру WTA 250 у Празі, поступившись в двох сетах 18-річній австрійській гравчині Ліллі Таггер. Після цього турніру українка підніметься в топ-50 рейтингу.

Хід матчу Снігур – Таггер

Українка потужно розпочала перший сет, вигравши три гейми поспіль. Таггер поступово втягнулася у гру і почала скорочувати відставання. За рахунку 5:3 Снігур програла гейм на своїй подачі. Таггер вдалося перевести гру на тай-брейк і вирвати перемогу у першому сеті.

Друга партія складалася для австрійки куди легше, ніж перша. Вона вела в рахунку 4:1 і вже не відпустила перемогу. Снігур змогла виграти ще один гейм, але цього було замало для надії на успіх.

Таким чином, матч Дарія Снігур – Ліллі Таггер завершився із рахунком 6:7, 2:6.

Це був перший фінал турніру WTA для 24-річної українки.

Як зміниться позиція Снігур у рейтингу

Перед турніром у Празі Дар'я Снігур посідала 54 місце у рейтингу. Однак фінал змагань вивів її на 43 позицію.

Загалом, цього сезону Снігур часто тішить українських вболівальників: вона пройшла Еліну Світоліну у першому раунді Вімблдону та дійшла до третього кола цього мейджора.

Також Снігур вигравала турніри в Оейраші (Португалія), Трнаві (Словаччина) та Мурсці (Словаччина).