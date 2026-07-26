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Теннис 26 июля 2026 · 18:17

Снигур потерпела поражение в финальном матче турнира в Праге (видео)

Украинка не смогла выиграть финальный матч турнира WTA 250
Даниил Вереитин Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина
Снигур потерпела поражение в финальном матче турнира в Праге (видео)

Украинская теннисистка Дарья Снигур проиграла финальный матч турнира WTA 250 в Праге, уступив в двух сетах 18-летней австрийской игроке Лилли Таггер. После этого турнира украинка поднимется в топ-50 рейтинга.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Ход матча Снигур – Таггер

Украинка мощно начала первый сет, выиграв три гейма подряд. Таггер постепенно втянулась в игру и стала сокращать отставание. При счете 5:3 Снигур проиграла гейм на своей подаче. Таггеру удалось перевести игру на тай-брейк и вырвать победу в первом сете.

Вторая партия составлялась для австрийки куда легче первой. Она вела в счете 4:1 и уже не отпустила победу. Снигур смогла выиграть еще один гейм, но этого было мало для надежды на успех.

Таким образом, матч Дарья Снигур – Лилли Таггер завершился со счетом 6:7, 2:6.

Это был первый финал турнира WTA для 24-летней украинки.

Как изменится позиция Снигур в рейтинге

Перед турниром в Праге Дарья Снигур занимала 54 место в рейтинге. Однако финал соревнований вывел ее на 43-ю позицию.

В общем, в этом сезоне Снигур часто радует украинских болельщиков: она прошла Элину Свитолину в первом раунде Уимблдона и дошла до третьего круга этого мейджора.

Также Снигур выигрывала турниры в Оэйраше (Португалия), Трнаве (Словакия) и Мурске (Словакия).

А вот турнир ATP в канадском Монреале не досчитается звезд: финалисты мужского Уимблдона пропустят этот турнир.

Теги: Теннис
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