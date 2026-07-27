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Баскетбол 27 липня 2026 · 13:07

Леброн щось знає, якщо відмовився від грошей "Лейкерс"

Реакція на найгучнішу новину останніх днів в НБА
Дмитро Базелевський Дмитро Базелевський Баскетбольний тренер, оглядач
Леброн щось знає, якщо відмовився від грошей "Лейкерс"
Леброн Джеймс (фото: Mind the Game)

Український баскетбольний тренер Дмитро Базелевський розмірковує щодо рішення Леброна Джеймса продовжити кар'єру у Філадельфії.

Виліт в 1/4 плей-оф НБА "Філадельфії" від "Нью-Йорка" минулого сезону не говорить про те, що "Сіксерз" – це команда, яка потребує якогось особливо підйому. У неї потужний склад, цікавий та молодий. І ось до цього додається прихід Леброна Джеймса. Звісно, хоч він і ветеран, але перебуває у чудовій формі.

Навряд Леброн потрапить до "Філадельфії" в образі лідера. Однак своїм авторитетом він зможе дещо допомогти цьому колективу.

Знову ж таки, за результатами минулого сезону, "Філадельфія" – це досить серйозна команда. Можливо, щось у них і зміниться у поточне міжсезоння. Але я переконаний, що Леброн щось знає, якщо він відмовився від грошей "Лейкерс" і підписав контракт із "Філадельфією" на менших умовах.

Теги: НБА Леброн Джеймс Баскетбол
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