Російський бізнес став на заваді: збірна Італії не призначила нового тренера

Андреа Пірло був за крок від того, щоб очолити національну збірну Італії. Однак Італійська федерація футболу зупинила перемовини із фахівцем через його зв'язок з однією з букмекерських контор.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на Sky Sport .

Деталі перемовин IFF і Пірло

Зараз 47-річний фахівець тренує команду "Дубай Юнайтед". Після того, як представники менеджменту Італійської футбольної федерації Паоло Мальдіні та Леонардо не змогли домовитися із Пепом Гвардіолою, саме Пірло став пріоритетним варіантом у перемовинах.

Сторони досягли компромісу і агент тренера Туліо Тінті вже навіть ініціював розмову про розірвання контракту із "Дубай Юнайтед". Представлення Пірло в якості головного тренера збірної Італії готувалося на вівторок, 28 липня.

Однак, в останні кілька годин опір цьому вибору загострився. Причини носять політичний харктер, адже Пірло минулого року підписав спонсорську угоду з російським букмекерським агентством "Fonbet" як глобальний посол.

Ця угода мала на меті просування російського спорту та участь у заходах, організованих клубом у співпраці з Міністерством спорту з пропагандистською метою.

Реакція італійських політиків

Враховуючи ці обставини, в Італії одразу почали звертатися до керівництва федерації із проханням не призначати Пірло на посаду головного тренера збірної Італії. Кілька італійських політиків зробили заяви, які попросили президента федерації Джованні Малаго затверджувати Пірло саме через його зв'язки з Росією.

"Я щиро сподіваюся, що якщо Пірло буде оберуть тренером, перше, що він зробить, це вирішить цю конфузну ситуацію, подавши у відставку", — сказав Мауро Берруто, керівник відділу спорту секретаріату Демократичної партії.

"Будь-хто, хто проводить або проводив кампанію за Росію після 2022 року, року вторгнення в Україну, не повинен обіймати національну посаду", – сказав лідер партії Azione Карло Календа.

Чому збірна Італії шукає тренера

Навесні цього року збірна Італії зазнала ганебної поразки: у плей-оф кваліфікації на ЧС-2026 команда програли в серії пенальті збірній Боснії та Герцеговини. Після цього було звільнено тодішнього головного тренера команди Дженнаро Гаттузо. З тих пір збірна Італії залишається без головного тренера.

Останній великий титул збірна Італії вигравала у 2021 році: під орудою Роберто Манчіні "Скуадра Адзурра" виграла Євро-2020.

Тренерська кар'єра Пірло

Андреа Пірло почав тренувати у 2020 році, коли очолив "Ювентус" U-23. Згодом тренував і основну команду туринського клубу. Із нею Пірло виграв Кубок та Суперкубок Італії.

У 2022-2023 році Пірл очолив турецький "Фатіх Карагюмрюк", а згодом працював у "Сампдорії".