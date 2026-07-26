Помешал российский бизнес: сборная Италии не назначила нового тренера

Андреа Пирло был в шаге от того, чтобы возглавить национальную сборную Италии. Однако Итальянская федерация футбола остановила переговоры со специалистом из-за его связи с одной из букмекерских контор.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Sky Sport .

Детали переговоров IFF и Пирло

Сейчас 47-летний специалист тренирует команду "Дубай Юнайтед". После того, как представители менеджмента Итальянской футбольной федерации Паоло Мальдини и Леонардо не смогли договориться с Пепом Гвардиолой, Пирло стал приоритетным вариантом в переговорах.

Стороны добились компромисса и агент тренера Тулио Тинти уже даже инициировал разговор о расторжении контракта с "Дубай Юнайтед". Представление Пирло в качестве главного тренера сборной Италии готовилось во вторник, 28 июля.

Однако в последние несколько часов сопротивление этому выбору обострилось. Причины носят политический харктер, ведь Пирло в прошлом году подписал спонсорское соглашение с российским букмекерским агентством Fonbet как глобальный посол.

Это соглашение имело целью продвижение российского спорта и участие в мероприятиях, организованных клубом в сотрудничестве с Министерством спорта в пропагандистских целях.

Реакция итальянских политиков

Учитывая эти обстоятельства, в Италии сразу стали обращаться к руководству федерации с просьбой не назначать Пирло на должность главного тренера сборной Италии. Несколько итальянских политиков сделали заявления, попросившие президента федерации Джованни Малаго утверждать Пирло именно из-за его связей с Россией.

"Я искренне надеюсь, что если Пирло будет избран тренером, первое, что он сделает, это решит эту конфузную ситуацию, подав в отставку", - сказал Мауро Берруто, руководитель отдела спорта секретариата Демократической партии.

"Любой кто проводит или проводил кампанию за Россию после 2022 года, года вторжения в Украину, не должен занимать национальную должность", - сказал лидер партии Azione Карло Календа.

Почему сборная Италии ищет тренера

Весной этого года сборная Италии потерпела позорное поражение: в плей-офф квалификации на ЧМ-2026 команда проиграла в серии пенальти сборной Боснии и Герцеговины. После этого был уволен тогдашний главный тренер команды Дженнаро Гаттузо. С тех пор сборная Италии остается без главного тренера.

Последний большой титул сборная Италии выигрывала в 2021 году: под руководством Роберто Манчини "Скуадра Адзурра" выиграла Евро-2020.

Тренерская карьера Пирло

Андреа Пирло начал тренировать в 2020 году, когда возглавил "Ювентус" U-23. Затем тренировал и основную команду туринского клуба. С ней Пирло выиграл Кубок и Суперкубок Италии.

В 2022-2023 году Пирл возглавил турецкий "Фатих Карагюмрюк", а затем работал в "Сампдории".