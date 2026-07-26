Моуринью дает красный свет: "Реал" может не продать звезду в "Арсенал"

Главный тренер мадридского "Реала" Жозе Моуринью не будет препятствовать трансферу бразильского вингера Винисиуса Жуниора в лондонский "Арсенал". Переход может состояться уже этим летом.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на The Telegraph .

Почему Моуринью против трансфера Виннисиуса

Португальский специалист четко дал понять руководству "Реала", что планирует сохранить всех ведущих футболистов в команде. В частности, и Винисиуса Жуниора, интерес к которому активно проявляет лондонский "Арсенал".

Сообщается, что между клубами пока не велись переговоры. Однако любое предложение "Арсенала" может быть отклонено, если позиция Моуринью в этом вопросе не изменится.

Интересно, что у Винисиуса остается только один год контракта с "Реалом", поэтому "галактикос" нужно будет принять решение: продлевать соглашение или все же разойтись со звездным полузащитником и получить компенсацию.

Винисиус в "Реале"

Бразильский полузащитник пришел в мадридский клуб в 2018 году. До этого он выступал за "Фламенго". Сумма трансфера тогда составила 45 миллионов евро, а самому футболисту на тот момент было всего 18 лет.

За "Реал" Винисиус отыграл 375 матчей и забил 128 мячей. Из них – 82 матча и 34 мяча – в Лиге чемпионов.

Кстати, этим летом Винисиус выступал на чемпионате мира по футболу 2026 года в составе сборной Бразилии. В пяти матчах он забил 4 мяча, однако Бразилия выбыла в стадии 1/8 финала.