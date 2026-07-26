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Футбол 26 липня 2026 · 11:27

Моурінью дає червоне світло: "Реал" може не продати зірку в "Арсенал"

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Данило Вереітін Данило Вереітін Керівник спортивної редакції РБК-Україна
Моурінью дає червоне світло: "Реал" може не продати зірку в "Арсенал"
Жозе Моурінью (фото: Getty Images)

Головний тренер мадридського "Реала" Жозе Моурінью не перешкоджатиме трансферу бразильського вінгера Вінісіуса Жуніора до лондонського "Арсеналу". Перехід може відбутися вже цього літа.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на The Telegraph.

Чому Моурінью проти трансферу Вінісіуса

Португальський фахівець чітко дав зрозуміти керівництву "Реала", що планує зберегти усіх провідних футболістів у команді. Зокрема, й Вінісіуса Жуніора, інтерес до якого активно проявляє лондонський "Арсенал".

Повідомляється, що між клубами наразі ще не велися перемовини. Однак будь-яка пропозиція "Арсеналу" може бути відхилена, якщо позиція Моурінью у цьому питанні не зміниться.

Цікаво, що у Вінісіуса залишається лише один рік контракту із "Реалом", тому "галактікос" потрібно буде ухвалити рішення: продовжувати угоду чи все ж розійтися із зірковим півзахисником і отримати компенсацію.

Вінісіус у "Реалі"

Бразильський півзахисник прийшов до мадридського клубу у 2018 році. До цього він виступав за "Фламенго". Сума трансферу тоді склала 45 мільйонів євро, а самому футболісту на той момент було лише 18 років.

За "Реал" Вінісіус відіграв 375 матчів та забив 128 м'ячів. З них – 82 матчі та 34 м'ячі – у Лізі чемпіонів.

До речі, цього літа Вінісіус виступав на чемпіонаті світу з футболу 2026 у складі збірної Бразилії. У п'яти матчах він забив 4 м'ячі, однак Бразилія вибула на стадії 1/8 фіналу.

А от півзахисник "Реалу" Орельєн Чуамені може змінити клубну прописку цього сезону. Ним також цікавиться клуб з Англії.

Теги: Футбол Реал Жозе Моуринью
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