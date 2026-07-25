rbc.ua
UA | RU
Субота, 25 липня 2026
Футбол | Баскетбол | Теніс | Бокс | Інше |
Головна Футбол Французька зірка стане "дияволом": Моурінью готує гучну перебудову в "Реалі"
Поділитися
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Футбол 25 липня 2026 · 15:20

Французька зірка стане "дияволом": Моурінью готує гучну перебудову в "Реалі"

Мадридці готові відпустити Орельєна Тчуамені до АПЛ задля підписання найкращого гравця ЧС-2026
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Французька зірка стане "дияволом": Моурінью готує гучну перебудову в "Реалі"
Французький хавбек може перебратися до Англії (Фото: aurelientchm, Instagram)

Новий тренер "Реала" Жозе Моурінью прагне продати опорного півзахисника Орельєна Тчуамені. Виручені кошти планується спрямувати на придбання лідера "Манчестер Сіті" Родрі.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на матеріал британського видання The Sun.

Інтерес "червоних дияволів" до Тчуамені

За даними джерела, "Манчестер Юнайтед" вже зробив офіційний запит щодо 26-річного французького півзахисника. На підписанні Тчуамені особисто наполягає головний тренер "червоних дияволів" Майкл Каррік, який прагне ще більше підсилити центр поля після трансферів Андрея Сантоса та Юрі Тілеманса.

Нинішня трансферна вартість Тчуамені оцінюється приблизно у 79,6 мільйона євро.

Полювання на найкращого гравця ЧС-2026

Продаж француза є вимушеним кроком для "Реала", адже мадридці відчайдушно намагаються оформити трансфер іспанського хавбека "Манчестер Сіті" Родрі, якого визнали найкращим гравцем чемпіонату світу 2026 року.

Угода Родрі з "містянами" спливає вже через 12 місяців, що робить майбутнє літо останнім шансом для англійського клубу виручити солідну компенсацію за свого лідера. Є інформація, що раніше іспанець уже узгодив умови особистого контракту з "королівським клубом".

Раніше ми повідомляли, що "Арсенал" вже узгодив особисті умови контракту з лідером "Ньюкаслу".

Теги: Манчестер Юнайтед Реал Футбол
Головні матчі
Ліга конференцій 29 липня 20:00
Копенгаген - : - Полісся
Ліга Європи 30 липня 20:45
ПАОК - : - Динамо
Ліга конференцій 30 липня 21:30
Гент - : - ЛНЗ
Головні новини
Хижняк виявився легшим за суперника перед другим боєм у профі: результати зважування Хижняк виявився легшим за суперника перед другим боєм у профі: результати зважування Зіркові втрати в Монреалі: Сіннер та Джокович синхронно знялися з першого "Мастерса" після Вімблдону Зіркові втрати в Монреалі: Сіннер та Джокович синхронно знялися з першого "Мастерса" після Вімблдону Леброн Джеймс оголосив про свій новий клуб в НБА Леброн Джеймс оголосив про свій новий клуб в НБА
Точки зору
Данило Вереітін
Світло в кінці тунелю: "Динамо", "Полісся" та ЛНЗ не засмутили в єврокубках Данило Вереітін Керівник спортивної редакції РБК-Україна
Михайло Метревелі
Українські клуби у єврокубках: чого чекати від "Динамо", "Полісся" та "ЛНЗ" Михайло Метревелі Медіаменеджер, спортивний функціонер
Максим Гайовий
Сушкін та Грищук будуть легітимними у національній збірній України Максим Гайовий Баскетбольний оглядач
Кирило Круторогов
Після такого чемпіонату світу потрібна перерва від футболу Кирило Круторогов Спортивний коментатор, журналіст, автор книги "#Бомбардир"