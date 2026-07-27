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Футбол 27 июля 2026 · 16:42

Цена сотрудничества с агрессором: в ОП прокомментировали отказ назначить Пирло тренером Италии

В офисе Президента Украины заявили, что сотрудничество с подсанкционным российским бизнесом закрывает двери в цивилизованный спорт.
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Цена сотрудничества с агрессором: в ОП прокомментировали отказ назначить Пирло тренером Италии
Пирло не возглавит "Скуадру Адзурру" из-за сотрудничества с РФ (Фото: andreapirlo21, Instagram)

Отказ в назначении легендарного футболиста Андреа Пирло на должность главного тренера сборной Италии из-за его связей с российским бизнесом является важным и четким сигналом для всего мира. Сотрудничество с государством-агрессором необратимо уничтожает репутацию даже самых известных спортивных звезд.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на комментарий уполномоченного Президента Украины по санкционной политике Владислава Власюка во время общения с журналистами.

Последствия токсического сотрудничества с РФ

По словам Власюка, любые контакты с российским бизнесом - это высокие риски для карьеры. В частности, речь идет о российских букмекерских конторах, таких как Fonbet, которые находятся под жесткими украинскими санкциями еще с 2023-го года за непосредственное финансирование войны против Украины.

Ситуация с легендарным итальянским эксфутболистом демонстрирует: выбор в пользу российских денег и визиты в Москву делают невозможной дальнейшую работу в цивилизованном мире.

"Репутационные и санкционные последствия настигают независимо от того, насколько ты легендарный спортсмен или публичная личность. Попытки оправдать такое сотрудничество "политизацией" уже не работают", - подчеркнул Владислав Власюк.

Как работает санкционный режим

Уполномоченный Президента подчеркнул, что действие санкций выходит за рамки сугубо юридических ограничений. Оно кардинально изменяет отношение мирового сообщества к российскому капиталу.

Чем больше расширяется санкционный режим, тем меньше интернациональных организаций и спортивных институтов готовы рисковать своей репутацией ради людей, сознательно сотрудничающих с подсанкционными структурами РФ.

Ранее мы сообщали, что сборная Италии отказалась от назначения Андреа Пирло на должность тренера из-за сотрудничества с российским бизнесом.

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