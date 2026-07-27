Отказ в назначении легендарного футболиста Андреа Пирло на должность главного тренера сборной Италии из-за его связей с российским бизнесом является важным и четким сигналом для всего мира. Сотрудничество с государством-агрессором необратимо уничтожает репутацию даже самых известных спортивных звезд.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на комментарий уполномоченного Президента Украины по санкционной политике Владислава Власюка во время общения с журналистами.

Последствия токсического сотрудничества с РФ

По словам Власюка, любые контакты с российским бизнесом - это высокие риски для карьеры. В частности, речь идет о российских букмекерских конторах, таких как Fonbet, которые находятся под жесткими украинскими санкциями еще с 2023-го года за непосредственное финансирование войны против Украины.

Ситуация с легендарным итальянским эксфутболистом демонстрирует: выбор в пользу российских денег и визиты в Москву делают невозможной дальнейшую работу в цивилизованном мире.

"Репутационные и санкционные последствия настигают независимо от того, насколько ты легендарный спортсмен или публичная личность. Попытки оправдать такое сотрудничество "политизацией" уже не работают", - подчеркнул Владислав Власюк.

Как работает санкционный режим

Уполномоченный Президента подчеркнул, что действие санкций выходит за рамки сугубо юридических ограничений. Оно кардинально изменяет отношение мирового сообщества к российскому капиталу.

Чем больше расширяется санкционный режим, тем меньше интернациональных организаций и спортивных институтов готовы рисковать своей репутацией ради людей, сознательно сотрудничающих с подсанкционными структурами РФ.