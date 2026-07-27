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Інше 27 липня 2026 · 21:38

Український гонщик знову піднявся на подіум Формули-4

Спортсмену вдруге за сезон вдалося потрапити до трійки лідерів
Данило Вереітін Данило Вереітін Керівник спортивної редакції РБК-Україна
Український гонщик знову піднявся на подіум Формули-4
Олександр Бондарев (фото: Instagram/pilot.bondarev)

Український пілот Олександр Бондарев вдруге у сезоні-2026 фінішував на подіумі чемпіонату Italian Formula 4. Представник команди Prema Racing посів третє місце у другій гонці четвертого етапу, що проходить на легендарній трасі Муджелло в Італії.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на сторінку пілота в Instagram.

Другий подіум українця у сезоні

Для 17-річного Бондарева це вже другий призовий фініш у нинішньому сезоні Italian Formula 4. Українець завершив другу гонку четвертого етапу на третій позиції, поповнивши свій актив ще одним подіумом у престижному молодіжному чемпіонаті.

Бондарев представляє одну з найсильніших команд юніорського автоспорту – Prema Racing. Крім того, він є учасником Williams Racing Driver Academy та став першим українцем в історії, який увійшов до молодіжної програми британської команди Формули-1.

Чому цей результат важливий

Italian Formula 4 вважається одним із найсильніших молодіжних чемпіонатів світу та одним із головних етапів підготовки майбутніх пілотів Формули-1. Саме через цю серію свого часу пройшли чимало нинішніх гонщиків "королівських перегонів".

У сезоні-2026 у чемпіонаті виступають понад 40 пілотів із різних країн, що робить конкуренцію надзвичайно високою. Черговий подіум дозволяє Бондареву зміцнити свої позиції у загальному заліку та продовжити боротьбу за високі місця у дебютному сезоні серед найсильніших молодих гонщиків Європи.

Тим часом у Формулі-1 напередодні відбувся Гран-Прі Угорщини, який приніс одному з пілотів першу перемогу у сезоні.

Головні матчі
Ліга конференцій 29 липня 20:00
Копенгаген - : - Полісся
Ліга Європи 30 липня 20:45
ПАОК - : - Динамо
Ліга конференцій 30 липня 21:30
Гент - : - ЛНЗ
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