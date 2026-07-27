Украинский гонщик снова поднялся на подиум Формулы-4

Украинский пилот Александр Бондарев во второй раз в сезоне-2026 финишировал на подиуме чемпионата Italian Formula 4. Представитель команды Prema Racing занял третье место во второй гонке четвертого этапа, проходящей на легендарной трассе Муджелло в Италии.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на страницу пилота в Instagram .

Второй подиум украинца в сезоне

Для 17-летнего Бондарева это второй призовой финиш в нынешнем сезоне Italian Formula 4. Украинец завершил вторую гонку четвертого этапа на третьей позиции, пополнив свой актив еще одним подиумом в престижном молодежном чемпионате.

Бондарев представляет одну из самых сильных команд юниорского автоспорта – Prema Racing. Кроме того, он является участником Williams Racing Driver Academy и стал первым украинцем в истории, вошедшим в молодежную программу британской команды Формулы-1.

Почему этот результат важен

Italian Formula 4 считается одним из самых сильных молодежных чемпионатов мира и одним из главных этапов подготовки будущих пилотов Формулы-1. Именно через эту серию в свое время прошли немало нынешних гонщиков "королевских гонок".

В сезоне-2026 в чемпионате выступают более 40 пилотов из разных стран, что делает конкуренцию очень высокой. Очередной подиум позволяет Бондареву укрепить свои позиции в общем зачете и продолжить борьбу за высокие места в дебютном сезоне среди самых сильных гонщиков Европы.