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Другое 27 июля 2026 · 21:38

Украинский гонщик снова поднялся на подиум Формулы-4

Спортсмену второй раз за сезон удалось попасть в тройку лидеров
Даниил Вереитин Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина
Украинский гонщик снова поднялся на подиум Формулы-4
Александр Бондарев (фото: Instagram/pilot.bondarev)

Украинский пилот Александр Бондарев во второй раз в сезоне-2026 финишировал на подиуме чемпионата Italian Formula 4. Представитель команды Prema Racing занял третье место во второй гонке четвертого этапа, проходящей на легендарной трассе Муджелло в Италии.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на страницу пилота в Instagram .

Второй подиум украинца в сезоне

Для 17-летнего Бондарева это второй призовой финиш в нынешнем сезоне Italian Formula 4. Украинец завершил вторую гонку четвертого этапа на третьей позиции, пополнив свой актив еще одним подиумом в престижном молодежном чемпионате.

Бондарев представляет одну из самых сильных команд юниорского автоспорта – Prema Racing. Кроме того, он является участником Williams Racing Driver Academy и стал первым украинцем в истории, вошедшим в молодежную программу британской команды Формулы-1.

Почему этот результат важен

Italian Formula 4 считается одним из самых сильных молодежных чемпионатов мира и одним из главных этапов подготовки будущих пилотов Формулы-1. Именно через эту серию в свое время прошли немало нынешних гонщиков "королевских гонок".

В сезоне-2026 в чемпионате выступают более 40 пилотов из разных стран, что делает конкуренцию очень высокой. Очередной подиум позволяет Бондареву укрепить свои позиции в общем зачете и продолжить борьбу за высокие места в дебютном сезоне среди самых сильных гонщиков Европы.

Тем временем в Формуле-1 накануне состоялся Гран-При Венгрии , принесший одному из пилотов первую победу в сезоне.

Главные матчи
Лига конференций 29 июля 20:00
Копенгаген - : - Полесье
Лига Европы 30 июля 20:45
ПАОК - : - Динамо
Лига конференций 30 июля 21:30
Гент - : - ЛНЗ
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