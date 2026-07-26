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Другое 26 июля 2026 · 18:43

Норрис одержал знаковую победу на Гран-При Венгрии

Британский гонщик значительно опередил ближайших преследователей
Даниил Вереитин Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина
Норрис одержал знаковую победу на Гран-При Венгрии
Ландо Норрис (Фото: Getty Images)

Пилот команды "Макларен" Ландо Норрис одержал свою первую в сезоне победу на этапе Формулы-1. Успешным для британца стал Гран-При в Будапеште, где опередил Макса Ферстаппена и Кими Антонелли с солидным отрывом.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на результат гонки.

Детали этапа Формулы-1 в Венгрии

Норрис стартовал первым и провел хорошую гонку. По итогам 70 кругов британцу удалось не отдать лидерскую позицию и финишировать первым. Он опередил ближайшего преследователя Макса Ферстаппена из Red Bull на 15 секунд.

Третье место занял Кими Антонелли из "Мерседеса": он стартовал седьмым, но смог обойти своих конкурентов.

Четвертая и пятая позиция на этот раз достались пилотам "Феррари" – Шарлю Леклеру и Льюису Хэмилтону соответственно.

Норрис одержал знаковую победу на Гран-При Венгрии

Общий зачет после этапа Формулы-1 в Венгрии

Лидером общего зачета остается Кими Антонелли, имеющий в активе 219 очков. Вторая ступенька у Льюиса Хэмилтона (169 баллов), тройку лидеров замыкает Джордж Расселл из "Мерседеса" – 160 очков.

Ландо Норрис занимает пятое место – у него 128 очков.

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В командном зачете также лидирует "Мерседес" - у них 379 очков. У "Феррари" вторая строчка и 307 баллов, у "Макларена" третья позиция и 220 очков.

Следующий, 12-й раунд Формулы-1 этого сезона состоится почти через месяц – с 21 по 23 августа в Нидерландах.

Ранее мы также рассказывали об итогах этапа Формулы-1 в Бельгии .

Теги: Формула-1
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