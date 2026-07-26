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Інше 26 липня 2026 · 18:43

Норріс здобув знакову перемогу на Гран-Прі Угорщини

Британський гонщик значно випередив найближчих переслідувачів
Данило Вереітін Данило Вереітін Керівник спортивної редакції РБК-Україна
Норріс здобув знакову перемогу на Гран-Прі Угорщини
Ландо Норріс (Фото: Getty Images)

Пілот команди "Макларен" Ландо Норріс здобув свою першу у сезоні перемогу на етапі Формули-1. Успішним для британця став Гран-Прі у Будапешті, де він випередив Макса Ферстаппена та Кімі Антонеллі із солідним відривом.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на результат перегонів.

Деталі етапу Формули-1 в Угорщині

Норріс стартував першим і провів хорошу гонку. За підсумками 70 кіл британцю вдалося не віддати лідерську позицію і фінішувати першим. Він випередив найближчого перслідувача, Макса Ферстаппена з Red Bull на 15 секунд.

Третє місце посів Кімі Антонеллі з "Мерседеса", який стартував сьомим, але зміг обійти своїх конкурентів.

Четверта та п'ята позиція цього разу дісталися пілотам "Феррарі" – Шарлю Леклеру та Льюїсу Гемілтону відповідно.

Норріс здобув знакову перемогу на Гран-Прі Угорщини

Загальний залік після етапу Формули-1 в Угорщині

Лідером загального заліку залишається Кімі Антонеллі, який має в активі 219 очок. Друга сходинка у Льюїса Гемілтона (169 балів), трійку лідерів замикає Джордж Расселл з "Мерседеса" – 160 очок.

Ландо Норріс наразі посідає п'яте місце – у нього 128 очок.

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У командному заліку також лідирує "Мерседес" – вони мають 379 очок. У "Феррарі" друга сходинка і 307 балів, у "Макларена" третя позиція і 220 очок.

Наступний, 12-й раунд Формули-1 цього сезону відбудеться майже за місяць – з 21 по 23 серпня у Нідерландах.

Раніше ми також розповідали про підсумки етапу Формули-1 у Бельгії.

Теги: Формула-1
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