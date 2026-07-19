Загроза для Хемілтона та перемога юніора: підсумки гран-прі Бельгії в Формулі-1

"Феррарі", попри не найкращий вікенд, добре проявили себе безпосередньо в гонці. Але перемогти італійського юніора "срібних стріл" вони не змогли.

Драма на перших колах

Ключові події в цьому етапі розгорнулися ще на першому колі - саме тоді Джордж Рассел зійшов через зіткнення з Льюїісом Хемілтоном. А пілот "Феррарі" отримав 5-секундний штраф та зрештою може втратити ще більше.

Все через інцидент під час піт-стопу, коли Льюїс зачепив одного з механиків. Цей інцидент маршали розглянуть вже після гонки, тож британський пілот "Скудерії" може втратити ще одну позицію.

Натомість Кімі Антонеллі показав, що схід на минулому етапі не вплинув на його холоднокровність. Тож, навіть втративши перше місце, італійський гонщик "Мерседес" зрештою повернувся на вершину, і вже нікому її не віддав.

Також варто відзначити ще двох пілотів - Шарль Леклер з "Феррарі" показав чудову гонку та зрештою отримав звання "Гонщик дня". А Ландо Норріс, попри штраф через заміну елементів силової установки та +10 позицій на старті, зміг фінішувати в топ-10 (сьоме місце).

Зміни в загальних заліках після етапу

Результати у Спа призвели до зміни в трійці лідерів - Хемілтон (159 балів) обійшов Джорджа Рассела, який через схід не набрав жодного балу та лишається зі 154-ма очками. Натомість Антонеллі тільки збільшив відрив від конкурентів - тепер на його рахунку 204 залікових бала.

В Кубку конструкторів "Мерседес" лишається лідером (358 очок), проте "Феррарі" змогли трохи наблизитися завдяки подвійному фінішу своїх пілотів в топ-5 (285 очок). На третьому місці лишається "Макларен" із 195-ма заліковими балами.

Наступний етап

Наступним у календарі Формули-1 є Гран-прі Угорщини. Гоночний вікенд на автодромі "Хунгароринг" відбудеться вже за тиждень - з 24 по 26 липня.