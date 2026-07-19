rbc.ua
UA | RU
Понеділок, 20 липня 2026
Футбол | Баскетбол | Теніс | Бокс | Інше |
Головна Інше Загроза для Хемілтона та перемога юніора: підсумки гран-прі Бельгії в Формулі-1
Поділитися
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Інше 19 липня 2026 · 17:56

Загроза для Хемілтона та перемога юніора: підсумки гран-прі Бельгії в Формулі-1

Пілот "Феррарі" ризикує втратити ще більше позицій після гонки
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Загроза для Хемілтона та перемога юніора: підсумки гран-прі Бельгії в Формулі-1
Ця перемога стала вже шостою в кар'єрі Антонеллі (Фото: formula1)

"Феррарі", попри не найкращий вікенд, добре проявили себе безпосередньо в гонці. Але перемогти італійського юніора "срібних стріл" вони не змогли.

Про підсумки гонки розповідає Sport RBC.UA.

Драма на перших колах

Ключові події в цьому етапі розгорнулися ще на першому колі - саме тоді Джордж Рассел зійшов через зіткнення з Льюїісом Хемілтоном. А пілот "Феррарі" отримав 5-секундний штраф та зрештою може втратити ще більше.

Все через інцидент під час піт-стопу, коли Льюїс зачепив одного з механиків. Цей інцидент маршали розглянуть вже після гонки, тож британський пілот "Скудерії" може втратити ще одну позицію.

Натомість Кімі Антонеллі показав, що схід на минулому етапі не вплинув на його холоднокровність. Тож, навіть втративши перше місце, італійський гонщик "Мерседес" зрештою повернувся на вершину, і вже нікому її не віддав.

Також варто відзначити ще двох пілотів - Шарль Леклер з "Феррарі" показав чудову гонку та зрештою отримав звання "Гонщик дня". А Ландо Норріс, попри штраф через заміну елементів силової установки та +10 позицій на старті, зміг фінішувати в топ-10 (сьоме місце).

Зміни в загальних заліках після етапу

Результати у Спа призвели до зміни в трійці лідерів - Хемілтон (159 балів) обійшов Джорджа Рассела, який через схід не набрав жодного балу та лишається зі 154-ма очками. Натомість Антонеллі тільки збільшив відрив від конкурентів - тепер на його рахунку 204 залікових бала.

В Кубку конструкторів "Мерседес" лишається лідером (358 очок), проте "Феррарі" змогли трохи наблизитися завдяки подвійному фінішу своїх пілотів в топ-5 (285 очок). На третьому місці лишається "Макларен" із 195-ма заліковими балами.

Загроза для Хемілтона та перемога юніора: підсумки гран-прі Бельгії в Формулі-1

Наступний етап

Наступним у календарі Формули-1 є Гран-прі Угорщини. Гоночний вікенд на автодромі "Хунгароринг" відбудеться вже за тиждень - з 24 по 26 липня.

Раніше ми розповіли, як українська надія Формули-1 здобув історичний титул у престижних автоперегонах.

Теги: Формула-1
Головні матчі
ЧС-2026 Матч завершився
Іспанія 1:0 Аргентина
ЧС-2026 Матч завершився
Франція 4:6 Англія
Головні новини
Хто повернув росіян у спорт та де з ними можуть перетнутися українці: перелік федерацій Хто повернув росіян у спорт та де з ними можуть перетнутися українці: перелік федерацій Капітана молодіжної збірної України визнали MVP Євробаскета U-20 Капітана молодіжної збірної України визнали MVP Євробаскета U-20 Збірна України з волейболу перемогла Німеччину у матчі Ліги націй Збірна України з волейболу перемогла Німеччину у матчі Ліги націй
Точки зору
Михайло Метревелі
Українські клуби у єврокубках: чого чекати від "Динамо", "Полісся" та "ЛНЗ" Михайло Метревелі Медіаменеджер, спортивний функціонер
Вадим Шевякін
Чому Іспанія заслужено виграла чемпіонат світу з футболу Вадим Шевякін Спортивний коментатор, журналіст, футбольний експерт