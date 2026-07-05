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Скандальний фініш у Формулі-1: Леклер виграв Гран-прі Британії, лідер – без очок

20:23 05.07.2026 Нд
2 хв
Перша перемога монегаска в сезоні та катастрофа Антонеллі
aimg Андрій Костенко
Скандальний фініш у Формулі-1: Леклер виграв Гран-прі Британії, лідер – без очок Шарль Леклер не вірить своєму щастю (фото: x.com/ScuderiaFerrari)
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Пілот "Феррарі" Шарль Леклер став тріумфатором Гран-прі Великої Британії – дев'ятого етапу чемпіонату світу Формули-1. Перегони на легендарному автодромі в Сільверстоуні завершилися несподіваним фінішем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати гонки.

Драма Антонеллі та штраф Хемілтона

Вже на старті гонки пілоти "Феррарі" Шарль Леклер та Льюїс Хемілтон зуміли випередити володаря поулу Андреа Кімі Антонеллі з "Мерседеса". Проте згодом італійський гонщик повернув позицію у боротьбі з британцем. Крім того, семикратний чемпіон світу Хемілтон отримав 5-секундний штраф за фальстарт, що суттєво змінило тактичні розклади.

Після хвилі піт-стопів розгорнулася запекла боротьба. Поки Хемілтон, Макс Ферстаппен ("Ред Булл") та Джордж Расселл ("Мерседес") ділили місця на подіумі, Антонеллі на свіжіших шинах стрімко наздоганяв лідера Леклера. Проте на 42-му колі на боліді італійця сталася поломка підвіски. Лідер сезону був змушений тричі заїжджати в бокси, а через штраф за регулярний виїзд за межі траси у підсумку фінішував лише 16-м.

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За чотири кола до фінішу у гравій вилетів Ферстаппен, який боровся за подіум. Його евакуація змусила суддів випустити автомобіль безпеки. Більшість лідерів поїхали за свіжою гумою, через що Расселл випередив Хемілтона в боксах. Попри очікування пілотів, дирекція гонки так і не дала рестарт, тож пелотон доїхав до фінішу за сейфті-каром у зафіксованому порядку. Це перший подібний випадок у Ф-1 з Гран-прі Італії 2022 року.

Результати гонки та загальний залік

Для Шарля Леклера цей тріумф став першим у поточному сезоні та дев'ятим у кар'єрі. "Феррарі" оформила подвійний подіум, адже третім став Хемілтон. Другу сходинку посів Расселл.

Результати Гран-прі Великої Британії (топ-10):

  1. Шарль Леклер ("Феррарі")
  2. Джордж Расселл ("Мерседес")
  3. Льюїс Хемілтон ("Феррарі")
  4. Ландо Норріс ("Макларен")
  5. Ісак Аджар ("Ред Булл")
  6. Ліам Лоусон ("Рейсінг Буллз")
  7. Арвід Ліндблад ("Рейсінг Буллз")
  8. Габріель Бортолето ("Ауді")
  9. Франко Колапінто ("Альпін")
  10. П'єр Гаслі ("Альпін")

Скандальний фініш у Формулі-1: Леклер виграв Гран-прі Британії, лідер – без очок

Топ-3 загального заліку пілотів:

  1. Андреа Кімі Антонеллі ("Мерседес") – 179 очок
  2. Джордж Расселл ("Мерседес") – 154
  3. Льюїс Хемілтон ("Феррарі") – 147

У Кубку конструкторів упевнено лідирує "Мерседес" (333 очки), на другій позиції йде "Феррарі" (255), а третім залишається "Макларен" (179).

Наступний етап сезону-2026 відбудеться 17-19 липня в Бельгії на класичній трасі "Спа-Франкоршам".

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