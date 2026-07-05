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Скандальный финиш в Формуле-1: Леклер выиграл Гран-при Британии, лидер – без очков

20:23 05.07.2026 Вс
2 мин
Первая победа монегаска в сезоне и катастрофа Антонелли
aimg Андрей Костенко
Скандальный финиш в Формуле-1: Леклер выиграл Гран-при Британии, лидер – без очков Шарль Леклер не верит своему счастью (фото: x.com/ScuderiaFerrari)
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Пилот "Феррари" Шарль Леклер стал триумфатором Гран-при Великобритании – девятого этапа чемпионата мира Формулы-1. Гонка на легендарном автодроме в Сильверстоуне завершились неожиданным финишем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты гонки.

Драма Антонелли и штраф Хэмилтона

Уже на старте гонки пилоты "Феррари" Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон сумели опередить обладателя поула Андреа Кими Антонелли из "Мерседеса". Однако впоследствии итальянский гонщик вернул позицию в борьбе с британцем. Кроме того, семикратный чемпион мира Хэмилтон получил 5-секундный штраф за фальстарт, что существенно изменило тактические расклады.

После волны пит-стопов развернулась ожесточенная борьба. Пока Хэмилтон, Макс Ферстаппен ("Ред Булл") и Джордж Расселл ("Мерседес") делили места на подиуме, Антонелли на более свежих шинах стремительно настигал лидера Леклера. Однако на 42-м круге на болиде итальянца произошла поломка подвески. Лидер сезона был вынужден трижды заезжать в боксы, а из-за штрафа за регулярный выезд за пределы трассы в итоге финишировал лишь 16-м.

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За четыре круга до финиша в гравий вылетел борющийся за подиум Ферстаппен. Его эвакуация вынудила судей выпустить автомобиль безопасности. Большинство лидеров поехали за свежей резиной, из-за чего Расселл опередил Хэмилтона в боксах. Несмотря на ожидания пилотов, дирекция гонки так и не дала рестарт, так что пелотон доехал до финиша за сейфти-каром в зафиксированном порядке. Это первый подобный случай в Ф-1 с Гран-при Италии в 2022 году.

Результаты гонки и общий зачет

Для Шарля Леклера этот триумф стал первым в текущем сезоне и девятым в карьере. "Феррари" оформила двойной подиум, ведь третьим стал Хэмилтон. Вторую строчку занял Расселл.

Результаты Гран-при Великобритании (топ-10):

  1. Шарль Леклер ("Феррари")
  2. Джордж Расселл ("Мерседес")
  3. Льюис Хэмилтон ("Феррари")
  4. Ландо Норрис ("Макларен")
  5. Исаак Аджар ("Ред Булл")
  6. Лиам Лоусон ("Рейсинг Буллз")
  7. Арвид Линдблад ("Рейсинг Буллз")
  8. Габриэль Бортолето ("Ауди")
  9. Франко Колапинто ("Альпин")
  10. Пьер Гасли ("Альпин")

Скандальный финиш в Формуле-1: Леклер выиграл Гран-при Британии, лидер – без очков

Топ-3 общего зачета пилотов:

  1. Андреа Кими Антонелли ("Мерседес") – 179 очков
  2. Джордж Расселл ("Мерседес") – 154
  3. Льюис Хэмилтон ("Феррари") – 147

В Кубке конструкторов уверенно лидирует "Мерседес" (333 очка), на второй позиции "Феррари" (255), а третьим остается "Макларен" (179).

Следующий этап сезона-2026 состоится 17-19 июля в Бельгии на классической трассе "Спа-Франкоршам".

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