Скандальный финиш в Формуле-1: Леклер выиграл Гран-при Британии, лидер – без очков
Пилот "Феррари" Шарль Леклер стал триумфатором Гран-при Великобритании – девятого этапа чемпионата мира Формулы-1. Гонка на легендарном автодроме в Сильверстоуне завершились неожиданным финишем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты гонки.
Драма Антонелли и штраф Хэмилтона
Уже на старте гонки пилоты "Феррари" Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон сумели опередить обладателя поула Андреа Кими Антонелли из "Мерседеса". Однако впоследствии итальянский гонщик вернул позицию в борьбе с британцем. Кроме того, семикратный чемпион мира Хэмилтон получил 5-секундный штраф за фальстарт, что существенно изменило тактические расклады.
После волны пит-стопов развернулась ожесточенная борьба. Пока Хэмилтон, Макс Ферстаппен ("Ред Булл") и Джордж Расселл ("Мерседес") делили места на подиуме, Антонелли на более свежих шинах стремительно настигал лидера Леклера. Однако на 42-м круге на болиде итальянца произошла поломка подвески. Лидер сезона был вынужден трижды заезжать в боксы, а из-за штрафа за регулярный выезд за пределы трассы в итоге финишировал лишь 16-м.
За четыре круга до финиша в гравий вылетел борющийся за подиум Ферстаппен. Его эвакуация вынудила судей выпустить автомобиль безопасности. Большинство лидеров поехали за свежей резиной, из-за чего Расселл опередил Хэмилтона в боксах. Несмотря на ожидания пилотов, дирекция гонки так и не дала рестарт, так что пелотон доехал до финиша за сейфти-каром в зафиксированном порядке. Это первый подобный случай в Ф-1 с Гран-при Италии в 2022 году.
Результаты гонки и общий зачет
Для Шарля Леклера этот триумф стал первым в текущем сезоне и девятым в карьере. "Феррари" оформила двойной подиум, ведь третьим стал Хэмилтон. Вторую строчку занял Расселл.
Результаты Гран-при Великобритании (топ-10):
- Шарль Леклер ("Феррари")
- Джордж Расселл ("Мерседес")
- Льюис Хэмилтон ("Феррари")
- Ландо Норрис ("Макларен")
- Исаак Аджар ("Ред Булл")
- Лиам Лоусон ("Рейсинг Буллз")
- Арвид Линдблад ("Рейсинг Буллз")
- Габриэль Бортолето ("Ауди")
- Франко Колапинто ("Альпин")
- Пьер Гасли ("Альпин")
Топ-3 общего зачета пилотов:
- Андреа Кими Антонелли ("Мерседес") – 179 очков
- Джордж Расселл ("Мерседес") – 154
- Льюис Хэмилтон ("Феррари") – 147
В Кубке конструкторов уверенно лидирует "Мерседес" (333 очка), на второй позиции "Феррари" (255), а третьим остается "Макларен" (179).
Следующий этап сезона-2026 состоится 17-19 июля в Бельгии на классической трассе "Спа-Франкоршам".
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