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Футбол 27 липня 2026 · 18:20

Арбітр фіналу ЧС-2026 несподівано закінчив кар'єру

46-річний суддя вирішив піти з професійного спорту після роботи на вирішальному матчі мундіалю
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Арбітр фіналу ЧС-2026 несподівано закінчив кар'єру
Останнім матчем Винчича став фінал мундіалю (Фото: Getty Images)

Словенський рефері Славко Винчич ухвалив несподіване рішення завершити професійну кар'єру. 46-річний арбітр оголосив про відхід із футболу одразу після обслуговування фінального матчу чемпіонату світу 2026-го року.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційну заяву Футбольного союзу Словенії.

Винчич став першим в історії словенським арбітром, якому довірили обслуговувати фінал мундіалю. Під час матчу він показав 5 жовтих карток (плюс другу жовту Енцо Фернандесу) - всі попередження стосувались гравців збірної Аргентини.

Роботу Славко Винчича визнали майже зразковою - за підсумками світової першості Міжнародна федерація футбольної історії та статистики (IFFHS) визнала його найкращим арбітром турніру.

Причини такого рішення арбітра наразі не розголошуються.

Золота сторінка словенського арбітражу

Винчич працював на професійному рівні упродовж 26 років (з 2000-го по 2026-й роки). Він відпрацював на 50 матчів у Лізі чемпіонів. Серед важливих матчів, які обслуговував арбітр - фінал сезону-2023/24 між "Реалом" та "Боруссією" Дортмунд (2:0), фінал Ліги Європи-2021/22 між "Айнтрахтом" та "Рейнджерс".

Під час чемпіонатів світу він відпрацював на шести матчач - чотири гри на останньому мундіалі та ще дві - на чемпіонаті світу-2022.

Перетини з українським футболом

Словенський рефері багаторазово обслуговував поєдинки за участю українських команд. Під його суддівством донецький "Шахтар" розходився миром із "Манчестер Сіті" (1:1) та "Інтером" (0:0), але поступився "Сельті" у Лізі Європи.

Збірна України за арбітражу Вінчіча здобула важливу перемогу над Північною Македонією (2:0) у відборі на Євро-2024, а також зіграла внічию з Францією (1:1) у кваліфікації ЧС-2022.

А от у вболівальників "Динамо" залишились неприємні спогади про Винчича. Матч 1/16 фіналу Ліги Європи між "Динамо" та "Генгамом" став дебютом для рефері на рівні плейоф єврокубків. Кияни вели в рахунку 1:0, але наприкінці першого тайму Винчич видалив Ярмоленка та Беланду, а сам матч закінчився з рахунком 1:2. Втім, в другому матчі "Динамо" перемогло 3:1 та пройшло далі.

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Теги: Чемпіонат світу ЧС 2026 Футбол
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